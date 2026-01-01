元旦上班遇死劫！男清潔員停等紅燈遭撞 北市環保局嘆：平日表現優良

新北市淡水區元旦清晨發生一起奪命肇事逃逸事故，1名44歲毛姓男子騎乘機車於路口停等紅燈時，遭白色轎車高速撞擊，肇事車輛事後逃逸，毛男當場倒臥路面，送醫搶救仍回天乏術，經調查毛男是北市清潔隊中山區隊隊員，當時正準備前往上班，環保局證實該消息，將協助後續事宜。

北市環保局表示，毛男是2021年考上隊員分發至中山區隊服務，平常表現優良，主動配合分隊勤務，今天上午5時57分左右，前往分隊上班途中停等紅綠燈時遭後方車輛追撞經民眾報警後送往淡水馬偕醫院，傷重不治，對同仁發生不幸事件，第一時間轄區分隊長趕往醫院了解並慰問家屬。