聽新聞
0:00 / 0:00
淡水男疑跨年後開車撞死北市加班清潔隊員肇逃失聯 警方請拘票追捕中
新北市淡水紅毛城前方今天清晨發生肇事逃逸死亡車禍，1名44歲台北市清潔隊員，元旦騎機車要去加班途中遇害，肇事轎車的女車主近午到案說明聲稱昨天將車借給兒子使用，但人目前逃匿失聯，警方已聲請拘票追緝中。
這起車禍發生於今天清晨5時37分左右，員警獲報趕抵中正路往台北方向真理街口時，毛姓清潔隊員昏迷倒臥路面，現場只有1輛機車倒在旁邊已經嚴重損毀，救護車緊急將傷者送往淡水馬偕醫院急救，6時45分宣告不治。
員警調閱監視器發現是肇事逃逸車禍，循線追查肇事轎車逃逸路線，稍後於淡水區新民街某社區地下停車場找到疑似肇事白色轎車，車頭嚴重撞損，隨後依據車籍資料通知車主到案說明。
據了解，44歲杜姓女車主近中午到達淡水警分局交通分隊，聲稱昨天下午將轎車借給21歲的兒子使用，他開車去找朋友跨年，詳細情形並不清楚，直到今天清晨接獲警方通知，才知道發生交通事故之後車頭嚴重撞毀被停回住家社區停車場，但她兒子不知去向聯絡不上。
警方已調閱監視器循線追查杜女兒子行蹤，並聲請拘票擴大查緝中。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言