快訊

半導體風雲／兩巨頭搶記憶體產能 力積電籌碼怎麼用？

洛馬獲逾3億美元對台軍售合約 五角大廈：滿足台灣空軍緊急作戰需求

獨／高雄飛車追逐疑點重重疑黑吃黑 警界高層下令查辦

聽新聞
0:00 / 0:00

淡水男疑跨年後開車撞死北市加班清潔隊員肇逃失聯 警方請拘票追捕中

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市淡水紅毛城前方今天清晨發生肇事逃逸死亡車禍，1名44歲台北市清潔隊員，元旦騎機車要去加班途中遇害，肇事轎車的女車主近午到案說明聲稱昨天將車借給兒子使用，但人目前逃匿失聯，警方已聲請拘票追緝中。

這起車禍發生於今天清晨5時37分左右，員警獲報趕抵中正路往台北方向真理街口時，毛姓清潔隊員昏迷倒臥路面，現場只有1輛機車倒在旁邊已經嚴重損毀，救護車緊急將傷者送往淡水馬偕醫院急救，6時45分宣告不治。

員警調閱監視器發現是肇事逃逸車禍，循線追查肇事轎車逃逸路線，稍後於淡水區新民街某社區地下停車場找到疑似肇事白色轎車，車頭嚴重撞損，隨後依據車籍資料通知車主到案說明。

據了解，44歲杜姓女車主近中午到達淡水警分局交通分隊，聲稱昨天下午將轎車借給21歲的兒子使用，他開車去找朋友跨年，詳細情形並不清楚，直到今天清晨接獲警方通知，才知道發生交通事故之後車頭嚴重撞毀被停回住家社區停車場，但她兒子不知去向聯絡不上。

警方已調閱監視器循線追查杜女兒子行蹤，並聲請拘票擴大查緝中。

淡水今天清晨發生肇事逃逸死亡車禍，1名44歲北市清潔隊員騎機車加班途中遇害，警方循線找到嚴重損毀的疑似肇事轎車，車主聲稱轎車借給兒子使用，但人目前逃匿失聯，警方已聲請拘票追緝中。記者林昭彰／翻攝
淡水今天清晨發生肇事逃逸死亡車禍，1名44歲北市清潔隊員騎機車加班途中遇害，警方循線找到嚴重損毀的疑似肇事轎車，車主聲稱轎車借給兒子使用，但人目前逃匿失聯，警方已聲請拘票追緝中。記者林昭彰／翻攝

淡水

延伸閱讀

天公作美！　王瞳謝西螺跨年好天氣　引聖經期許「忘記背後」

影／新年頭一天…淡水紅毛城前肇逃車禍 1機車騎士殞命

北市跨年活動一小時完成疏運 北捷曝比去年少了2.5萬人次

城市安全優先 北京景區商圈分區跨年夯

相關新聞

元旦上班遇死劫！男清潔員停等紅燈遭撞 北市環保局嘆：平日表現優良

新北市淡水區元旦清晨發生一起奪命肇事逃逸事故，1名44歲毛姓男子騎乘機車於路口停等紅燈時，遭白色轎車高速撞擊，肇事車輛事...

淡水男疑跨年後開車撞死北市加班清潔隊員肇逃失聯 警方請拘票追捕中

新北市淡水紅毛城前方今天清晨發生肇事逃逸死亡車禍，1名44歲台北市清潔隊員，元旦騎機車要去加班途中遇害，肇事轎車的女車主...

跨年夜馬路嗨放焰火 高雄2男恐吞至少3萬罰單

今天元旦凌晨零時，高雄市政府跨年晚會施放焰火之際，在前鎮區同有民眾在道路燃放焰火，2名男子遭警方開罰單，另依高雄市爆竹煙...

影／元旦心情不佳路邊放沖天炮釀機車起火 中和警迅速追車逮1男

舒姓男子今天凌晨疑心情不佳，涉嫌在路邊施放沖天炮導致停放騎樓機車起火，陷入火海，中和警方獲報於案發1小時迅速追車逮人，警...

跨年放煙火疑釀大火 歐厝沙灘雜草延燒5600平方公尺

金門跨年夜驚傳山林田野火警。金門縣消防局救災救護指揮中心今日凌晨接連接獲多起火災通報，其中以歐厝沙灘出海口一帶火勢最為猛...

影／貢寮龍洞一支磯釣場海域越南籍釣客 被大浪捲走落海失蹤

東北角地區今天大雨不斷，海浪高4米，今天下午1點多，一名釣客報案，貢寮區龍洞一支磯釣場海域有一名越南籍釣客，不慎被大浪打...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。