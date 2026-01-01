淡水男疑跨年後開車撞死北市加班清潔隊員肇逃失聯 警方請拘票追捕中

新北市淡水紅毛城前方今天清晨發生肇事逃逸死亡車禍，1名44歲台北市清潔隊員，元旦騎機車要去加班途中遇害，肇事轎車的女車主近午到案說明聲稱昨天將車借給兒子使用，但人目前逃匿失聯，警方已聲請拘票追緝中。

這起車禍發生於今天清晨5時37分左右，員警獲報趕抵中正路往台北方向真理街口時，毛姓清潔隊員昏迷倒臥路面，現場只有1輛機車倒在旁邊已經嚴重損毀，救護車緊急將傷者送往淡水馬偕醫院急救，6時45分宣告不治。

員警調閱監視器發現是肇事逃逸車禍，循線追查肇事轎車逃逸路線，稍後於淡水區新民街某社區地下停車場找到疑似肇事白色轎車，車頭嚴重撞損，隨後依據車籍資料通知車主到案說明。

據了解，44歲杜姓女車主近中午到達淡水警分局交通分隊，聲稱昨天下午將轎車借給21歲的兒子使用，他開車去找朋友跨年，詳細情形並不清楚，直到今天清晨接獲警方通知，才知道發生交通事故之後車頭嚴重撞毀被停回住家社區停車場，但她兒子不知去向聯絡不上。