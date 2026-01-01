快訊

半導體風雲／兩巨頭搶記憶體產能 力積電籌碼怎麼用？

洛馬獲逾3億美元對台軍售合約 五角大廈：滿足台灣空軍緊急作戰需求

獨／高雄飛車追逐疑點重重疑黑吃黑 警界高層下令查辦

雙北連鎖麻油雞店遭灑粉惡搞 警方3小時內逮3嫌

中央社／ 新北1日電

新北市刑大今天表示，李姓等3人昨天在雙北地區連鎖麻油雞店的湯底投放不明粉末。店家報案後，警方以車追人，3小時內將3人逮捕，先依恐嚇危害公安、毀損罪嫌移送，並查明動機。

新北市警局刑警大隊今天發布新聞表示，橫跨新北市、台北市的知名連鎖麻油雞店，昨天傍晚在北市北投、士林、文山區，以及新北市淡水、蘆洲及中和區，共10家分店，報案稱遭人趁隙灑落不明粉末後逃逸。

警方指出，涉及食品安全疑慮，雙北警方立即成立專案小組、跨縣市分享情資，並報請台灣新北地方檢察署指揮偵辦。

警方告訴中央社記者，騎乘機車、戴安全帽的犯嫌於昨天下午3時至6時之間，趁店員不注意或正在準備食材時，手持塑膠袋裝的不明粉末灑入湯底後迅速逃離，店員對突如其來的行為感到錯愕。

雙北警方調閱監視器畫面、分析動線後，以車追人，迅速鎖定涉案對象，於案發後3小時內將李姓、江姓、謝姓等3名犯嫌拘提到案。

警方調查發現，3人供詞避重就輕、說法不一，疑似事前策劃分工，針對地緣關係，每個人分攤3至4家周邊的分店犯案，以突襲方式投放不明物品，讓商家措手不及，也造成店員與消費者對食品安全恐懼。

市刑大指出，犯嫌具有恐嚇意圖，對社會秩序影響重大。全案今天將於詢問後依涉嫌恐嚇危害公安、毀損等罪嫌，移送新北地檢署偵辦。專案小組後續將持續釐清犯案動機、投放不明粉末的物質，並擴大追查是否另有共犯或幕後指使者。

店員 恐嚇

延伸閱讀

新北元旦升旗8000人唱出力量 侯友宜：用歌聲為城市加油

任內最後一次元旦升旗 侯友宜：人民需要團結不是對立內耗

連鎖麻油雞店湯鍋遭倒砂糖、芥末 雙北10間分店受害警逮2嫌

雙北多家分店受害！連鎖麻油雞店驚傳「遭灑不明粉末」 警追緝中

相關新聞

元旦上班遇死劫！男清潔員停等紅燈遭撞 北市環保局嘆：平日表現優良

新北市淡水區元旦清晨發生一起奪命肇事逃逸事故，1名44歲毛姓男子騎乘機車於路口停等紅燈時，遭白色轎車高速撞擊，肇事車輛事...

淡水男疑跨年後開車撞死北市加班清潔隊員肇逃失聯 警方請拘票追捕中

新北市淡水紅毛城前方今天清晨發生肇事逃逸死亡車禍，1名44歲台北市清潔隊員，元旦騎機車要去加班途中遇害，肇事轎車的女車主...

跨年夜馬路嗨放焰火 高雄2男恐吞至少3萬罰單

今天元旦凌晨零時，高雄市政府跨年晚會施放焰火之際，在前鎮區同有民眾在道路燃放焰火，2名男子遭警方開罰單，另依高雄市爆竹煙...

影／元旦心情不佳路邊放沖天炮釀機車起火 中和警迅速追車逮1男

舒姓男子今天凌晨疑心情不佳，涉嫌在路邊施放沖天炮導致停放騎樓機車起火，陷入火海，中和警方獲報於案發1小時迅速追車逮人，警...

跨年放煙火疑釀大火 歐厝沙灘雜草延燒5600平方公尺

金門跨年夜驚傳山林田野火警。金門縣消防局救災救護指揮中心今日凌晨接連接獲多起火災通報，其中以歐厝沙灘出海口一帶火勢最為猛...

影／貢寮龍洞一支磯釣場海域越南籍釣客 被大浪捲走落海失蹤

東北角地區今天大雨不斷，海浪高4米，今天下午1點多，一名釣客報案，貢寮區龍洞一支磯釣場海域有一名越南籍釣客，不慎被大浪打...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。