雙北連鎖麻油雞店遭灑粉惡搞 警方3小時內逮3嫌

新北市刑大今天表示，李姓等3人昨天在雙北地區連鎖麻油雞店的湯底投放不明粉末。店家報案後，警方以車追人，3小時內將3人逮捕，先依恐嚇危害公安、毀損罪嫌移送，並查明動機。

新北市警局刑警大隊今天發布新聞表示，橫跨新北市、台北市的知名連鎖麻油雞店，昨天傍晚在北市北投、士林、文山區，以及新北市淡水、蘆洲及中和區，共10家分店，報案稱遭人趁隙灑落不明粉末後逃逸。

警方指出，涉及食品安全疑慮，雙北警方立即成立專案小組、跨縣市分享情資，並報請台灣新北地方檢察署指揮偵辦。

警方告訴中央社記者，騎乘機車、戴安全帽的犯嫌於昨天下午3時至6時之間，趁店員不注意或正在準備食材時，手持塑膠袋裝的不明粉末灑入湯底後迅速逃離，店員對突如其來的行為感到錯愕。

雙北警方調閱監視器畫面、分析動線後，以車追人，迅速鎖定涉案對象，於案發後3小時內將李姓、江姓、謝姓等3名犯嫌拘提到案。

警方調查發現，3人供詞避重就輕、說法不一，疑似事前策劃分工，針對地緣關係，每個人分攤3至4家周邊的分店犯案，以突襲方式投放不明物品，讓商家措手不及，也造成店員與消費者對食品安全恐懼。

市刑大指出，犯嫌具有恐嚇意圖，對社會秩序影響重大。全案今天將於詢問後依涉嫌恐嚇危害公安、毀損等罪嫌，移送新北地檢署偵辦。專案小組後續將持續釐清犯案動機、投放不明粉末的物質，並擴大追查是否另有共犯或幕後指使者。