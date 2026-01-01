跨年夜馬路嗨放焰火 高雄2男恐吞至少3萬罰單

快訊

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

今天元旦凌晨零時，高雄市政府跨年晚會施放焰火之際，在前鎮區同有民眾在道路燃放焰火，2名男子遭警方開罰單，另依高雄市爆竹煙火施放管制自治條例函送消防局查處。

據了解，跨年夜倒數讀秒後，今天凌晨零時許，警方接獲前鎮區凱旋四路有人施放疑似信號彈，另在成功二路有人燃放焰火，警方派員了解，在凱旋四路不見施放信號彈的人，但是成功二路焰火升天，員警發現董姓（38歲）、王姓（29歲）2男子正燃放焰火。

警方對董、王2人的行為蒐證，認為他們在道路上施放焰火，依道路交通管理處罰條例開罰單，可罰1200元至2400元罰鍰。警方並認為他們在深夜施放焰火，可能違反高雄市爆竹煙火施放管制自治條例，將函報主管單位消防局裁處。

董、王2人施放焰火的影像經民眾貼網路社群，紛紛有人認為危險、妨害安寧「被抓活該」，但也有人認為市府跨年晚會也施放焰火「只准州官放火，不准百姓點燈」。

消防局認為，高雄市爆竹煙火施放管制自治條例，雖有「主管機關公告之年節或特殊節慶」不在申請範圍，但是另規定晚間10時至次日8時，不得施放有爆炸音或笛音爆竹煙火，2男子仍有涉法，可能裁罰3萬元至30萬元罰鍰。

消防局表示，市府跨年夜施放焰火，主辦單位新聞局已申請施放焰火，另外跨年夜在旗津沙灘節和私人在小港大坪頂施放焰火，也都事先提出申請，消防局也派員查看安全範圍及數量後核准，才可以施放焰火。

跨年夜高雄有人在路上施放焰火惹議。圖／讀者提供
跨年夜高雄有人在路上施放焰火惹議。圖／讀者提供
跨年夜高雄有人在路上施放焰火惹議。圖／擷取自threads
跨年夜高雄有人在路上施放焰火惹議。圖／擷取自threads

跨年晚會 高雄市 成功

