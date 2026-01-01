影／元旦心情不佳路邊放沖天炮釀機車起火 中和警迅速追車逮1男

舒姓男子今天凌晨疑心情不佳，涉嫌在路邊施放沖天炮導致停放騎樓機車起火，陷入火海，中和警方獲報於案發1小時迅速追車逮人，警詢後今依公共危險、毀損罪嫌移送新北地檢偵辦。

新北市警方今天凌晨1時接獲廖姓民眾報案，指稱中和區秀朗路3段發生機車火警，已被他持滅火器撲滅，廖男指出，當時看見1名男子駕駛白色汽車停在路邊，突然從駕駛座點燃沖天炮，往對面騎樓亂射，造成停放在騎樓的機車起火燃燒，該車見狀立即駕車逃離現場。