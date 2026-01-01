聽新聞
跨年放煙火疑釀大火 歐厝沙灘雜草延燒5600平方公尺
金門跨年夜驚傳山林田野火警。金門縣消防局救災救護指揮中心今日凌晨接連接獲多起火災通報，其中以歐厝沙灘出海口一帶火勢最為猛烈，疑似民眾跨年施放煙火不當，引燃海邊樹叢與雜草，燃燒面積初估達5600平方公尺，消防人員歷經4小時，於凌晨4時才順利撲滅，所幸未造成人員傷亡與財物損失。
消防局指出，跨年晚會煙火施放後僅約2分鐘，指揮中心即於凌晨0時16分接獲報案，指歐厝沙灘旁樹叢起火燃燒。第一大隊隨即調度金城、金寧分隊等人車趕赴現場，共出動各式消防車輛18車次、消防人員28名投入搶救，義消楊俊豪亦即時趕抵支援。
消防人員說明，案發時天氣乾燥，加上東北季風增強，海邊風勢強勁，助長火勢蔓延，且現場雜草茂密、燃燒範圍廣，部分木材即使澆熄仍反覆冒煙復燃，大幅增加滅火難度。火勢一度朝泗湖出海口方向延燒，所幸現場指揮官、第一大隊大隊長董必文即時指示部署水線，截斷延燒路徑，並確保水源供給無虞，成功控制火勢。
除歐厝火警外，縣立運動場周邊亦發生山林田野火災，均在消防人員迅速應變下撲滅，未釀災情擴大。起火原因目前由消防局火災調查科進一步釐清。
董必文呼籲，近期天氣乾燥、風勢強勁，火災風險顯著升高，民眾在節慶期間施放爆竹煙火，務必遵守「五要五不」原則，包括選購合格產品、詳閱使用說明、選擇空曠無易燃物地點，並避免對人車建物發射、串接或大量同時燃放，以免觸法並危及公共安全。
