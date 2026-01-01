聽新聞
台中跨年夜機車3貼遭貨車撞倒 2孫目睹阿嬤捲入車底身亡
台中市北屯區昨傍晚發生死亡車禍，梁姓男子駕駛大貨車右轉時疑未注意，碰撞右側騎機車載2名孫子的蔣姓機車女騎士，蔣婦慘遭捲入車底輾過身亡，車上8歲、4歲孫子目睹意外，所幸僅腿部擦傷，梁酒測值為0，警方已調閱路口監視器、報請檢方相驗釐清肇責及死因。
台中第五分局昨12月31日下午5點多獲報，北屯區廍子路、軍福十三路有車禍，到場發現1輛大貨車和機車擦撞，機車騎士遭捲入車底輾過身亡。
警方查，蔣婦（64歲）當時騎機車載8歲孫子、5歲孫女，行經路口正要起步，但一旁開大貨車的梁男（23歲）準備右轉時疑似未注意，當場碰撞機車後再輾過蔣，釀其傷重不治，而2名幼童也目睹車禍，均腳部擦傷意識清楚。
警方表示，梁男經呼氣酒測值為0，同時調閱露口監視器，並將報請檢察官相驗釐清肇事責任、確切死因。
