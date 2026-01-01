交通違規檢舉量持續攀升 彰化檢舉達人1年檢舉5400件

彰化縣警察局統計，有一名「檢舉達人」去年整年累積檢舉件數高達5400餘件，數量之多，幾乎是「以檢舉為職業」，彰化縣警察局強調，民眾檢舉案件皆須經嚴格審查，證據不足或不符規定者不會成案，並非檢舉就一定開罰；民眾若想即時掌握是否遭檢舉，可到警察局網站申請交通違規檢舉簡訊通知服務，避免短時間內重複違規。

彰化警方統計2025年1月1日至12月31日，彰化縣共受理民眾交通違規檢舉12萬3826件，經審查後成案7萬8787件，成案比率約64%；相較2024年同期受理11萬2609件、成案7萬1491件，檢舉量明顯增加，成案比率則維持相近水準。

警方指出，民眾越來越關注交通問題，檢舉數量有增無減，檢舉項目多屬日常行車違規，其中以未依規定使用方向燈最為常見，成案2萬8002件；其次為不依規定駛入來車道，包含逆向行駛、跨越雙黃線等，共1萬8542件；另有不遵守道路交通標線指示1萬1215件。

警方統計，除了一般行車違規，經常性檢舉占用身心障礙專用停車位的案件也備受關注。去年間共取締1841件，依道路交通管理處罰條例第56條規定，處1200元罰鍰。

值得注意的是，彰化縣政府將自2026年1月1日起調整身心障礙者路邊停車優惠新制，凡停放於彰化縣路邊收費停車格的車輛，不論是身障專用格或一般停車格，每日第一次停車皆可享有前4小時免費。警方呼籲用路人，切勿違規占用身心障礙專用停車位，將空間留給真正有需要的人。