谷關七雄登山熱門 去年受理41件山域事故…迷路、受傷為主

登山活動熱，但山域事故也逐年增加。台中市消防局去年統計顯示，台中市山域事故高度集中在和平區谷關中級山，其中「谷關七雄」事故比例最高；台中市消防局第二大隊谷關消防分隊提醒登山者行前準備、必備工具和發生意外時因應方式。

谷關消防分隊統計去年受理41件山域事故，56%發生在谷關七雄， 事故類型以迷路、受傷為大宗，常見事故原因迷路約30%，包括未帶地圖、天黑無頭燈、偏離主徑； 創傷約40%，有跌倒、骨折、體力透支，另有疾病和猝逝，心臟不適等情形，體能評估不可忽視。

谷關消防分隊提醒登山者安全原則，行前準備，要規劃路線與撤退點，不獨攀、不夜爬，留意天氣變化，備妥水、糧食、頭燈、雨具、保暖衣物，留守登山計畫和登山報到APP。

行程中管理，如果有身體不適就撤、時間到就回頭，不偏離主徑，隊伍不落單、不擅改路線； 發生意外時，冷靜原地待救，勿亂下切，撥打119或通訊軟體求救，提供座標與狀況，保暖、防雨、保存體力，吹哨比喊叫有效。必備數位工具，包括離線地圖、軌跡紀錄、定位設備（如 inReach），確保即時定位、平安返家。