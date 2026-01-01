聽新聞
2026元旦 曾在新聞第一線…桃園消防首位女性小隊長誕生
2026首日，桃園消防首位女性小隊長誕生，特殊資歷令人刮目相看，也象徵桃園消防邁入性別平等的新里程。
桃園消防首位女性小隊長黃翊真曾是電視台記者，超過10年的採訪工作看盡社會百態，後來在2015年時做出改變，通過特考成為消防員，服務至今也滿10年。
黃翊真轉換跑道後積極精進救災救護技術，擁有救助訓、激流救生、火災搶救班、救生員、化災搶救基礎班及高級救護技術員等證照，也協助研發「地下室電動汽車充電停車位防火裝置」，這套防火系統結合「水霧覆蓋」與「電池冷卻降溫」技術，當偵測到車輛異常升溫或起火時，能啟動細水霧噴灑，抑制高溫，防止有毒氣體擴散，同時還會在車輛底部注水，抑制鋰電池模組連鎖反應。
大湳消防隊長吳寧全表示，黃翊真的努力有目共睹，去年獲長官肯定，年底發布升任小隊長，今年元旦到任，象徵新年新氣象。盼黃發揮所學，帶領同事推展消防勤務，提升整體防災能量。
