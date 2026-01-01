跨年夜疑回應感情糾紛 呂秋遠稱她「那個人」：這一生做過最愚蠢的事

快訊

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導

網紅律師呂秋遠去年感情糾紛鬧上新聞版面，他昨天深夜發文，透露去年下半年不好過，並以「那個人」稱呼女方，「我至少被那個人告了將近10件包括但不限於的訴訟與檢舉（我可是一件都沒告她）」。他目前不想多談，打算等沉澱以後再聊他的心路歷程和「這件事的真相」，「這是我這一生做過最愚蠢的事，沒有之一」。

呂秋遠回顧去年令他最震撼的事件，是律師好友的媽媽癌症病逝，在60餘歲就突然走了。還有他的愛貓過世。另一件事是去年5、6月，許多人給他的「回饋」，那時候打開臉書陌生訊息時手會抖。因為發來的訊息，不再是詢問法律問題或抒發心情，「不是把我當垃圾桶，而是直接罵我垃圾。每天都有，沒有例外」。原本他幫助過的人也發訊息責罵。他去行天宮拜拜，有路人冷不防問：「你也來求平安啊？」

呂秋遠說，他出席該名友人的母親告別式後掉眼淚，想到好友母親曾安慰他：「人生，除了生死，其他都是擦傷」。無論這一年經歷過了什麼，這一切都會過去的，至少都還好好的活著。他對2026年的期許就是都要對得起自己，而不是老想著要對得起誰。「2026年，我們都要好好過，也請不要跟對不起你的人妥協著過」。

律師呂秋遠。圖／取自呂秋遠臉書
律師呂秋遠。圖／取自呂秋遠臉書

呂秋遠 母親 律師

