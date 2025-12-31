連鎖麻油雞店湯鍋遭倒砂糖、芥末 雙北10間分店受害警逮2嫌

雙北市多間莊家班麻油雞連鎖店，昨午（31日）蘆洲、中和、淡水、文山、北投、士林等共10間分店傳出遭人於湯鍋內傾倒砂糖、芥末。蘆洲、淡水警獲報逮捕21歲謝男、22歲江男，中和警鎖定逃至北市的嫌犯追緝中，全案將朝毀損、恐嚇方向偵辦。

據了解，莊家班麻油雞位於蘆洲區的長榮店、中原店，昨天下午4時許先後遭1名頭戴全罩式安全帽的男子闖入，二話不說分別直接將整包黃色粉末倒入大湯鍋內，迅速閃身逃逸。警方獲報趕抵發現現場遺留「2號黃砂糖」包裝袋，懷疑被傾倒砂糖。蘆洲警調閱監視器，昨晚7時許在蘆洲區集賢路某旅館逮到21歲謝姓男子。謝男警詢時避重就輕，辯稱心情不好才會犯案，目前警方正深入釐清中。

無獨有偶，中和區2家分店昨天傍晚也傳出相同事件，男子騎機車到分店後將疑似芥末粉倒入店家麻油雞鍋內，犯案後隨即逃逸。警方獲報後以車追人發現嫌犯逃至台北市，目前正積極追緝中。

另外位於淡水的莊家班麻油雞分店，昨天下午4時許有1名陌生男子跑入店內，將1包台糖2號砂糖倒入雞湯當中隨即離去，店家財損粗估約3000元。但水警調閱監視器畫面，昨晚10時許將涉案的22歲江姓男子查緝到案，正深入釐清犯案動機。