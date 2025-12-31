快訊

員林郵局孕婦急產 人牆溫馨接生

聯合報／ 記者林宛諭林敬家劉明岩／彰化報導

年輕產婦在郵局突急產，嚇到站著不敢動，志工、民眾拿被單圍起，讓消防員就地接生，用綠色包巾（紅圈處)將嬰兒抱出。圖／郵局提供
歲末年終，彰化縣員林市中正路郵局大廳意外成為迎接新生命的溫馨場域，張姓孕婦上月29日在郵局突然羊水破裂，郵局人員與民眾用床單圍起人牆，消防員趕到，平生首次接生，產婦緊張到站著不敢動，男嬰產出時似無反應，直到從口鼻吸出羊水，聽到嬰兒宏亮哭聲，大家才鬆口氣。

彰化郵局局長陳樂明說，當天下午4時50分接近營業結束前，張姓孕婦在櫃檯辦理業務，突感身體有異，隨後羊水破裂，郵局同仁不敢大意，邊撥119請求支援，邊安撫孕婦情緒，迅速清出周邊空間，維持動線順暢。

消防員趕到時，發現年輕產婦嚇到站著不敢動，地上一片血跡，產婦褲子鼓起，認為胎兒應已產下，情況緊急，決定直接在大廳接生。關鍵時刻，現場多位洽公民眾與志工，自發放下手邊事務，合力拉起床單，圍成一道溫暖的「人牆」，協助擋住視線，守護產婦隱私。

約20分鐘後，男嬰平安誕生，母子隨後送醫觀察，狀況穩定；陳樂明昨前往醫院探視致意。

此次接生的消防員劉韋佑、翁敏豪皆為首次執行急產接生，劉韋佑回憶，嬰兒產出後一度無反應，緊急以吸球清除口鼻羊水，聽到哭聲才鬆一口氣。

彰化縣消防局指出，孕婦急產接生案件在全體救護出勤中比例極低，多數消防員一生難得遇到，但仍須具備完整專業訓練與冷靜判斷；救護技術員僅能執行正常胎位接生，若現場胎頭已露出，才會原地接生，否則以盡速送醫為原則。

彰化基督教醫院婦產科主任楊珮音也提醒，落紅、破水、腹痛等都是常見產兆，一旦出現應立即就醫評估，避免延誤時機。她強調，院外出生的新生兒送醫後，醫院會進一步檢查與觀察，以確保母嬰安全。

