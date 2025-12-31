跨年晚會強化維安 有需要發細胞訊息通報警政署
張文隨機殺人案發後，警政署加強全台跨年晚會、元旦升旗典禮共37場活動維安，內政部長劉世芳今下午赴警政署，指示跨年活動如需發布細胞廣播訊息，通報警政署聯合指揮所，以利警力支援及資源調度，避免民眾恐慌。
劉世芳偕同警政署長張榮興召開「跨年及元旦活動專案聯合指揮所警衛會議」，以視訊方式與分別負責北、中、南3區的2名內政部次長、3名副署長及航空、國道、鐵路、各港務警察與保安警察總隊等單位主官開會。
會中指示各單位確保110、119、無線電及各項通訊系統暢通；跨年活動如需發布細胞廣播訊息，將訊息內容及發布時機通報警政署聯合指揮所研析，以利警力支援和資源調度，避免民眾恐慌；活動現場如發生突發狀況，即時通報警方處置，預先規劃群眾衝突、煙火落焰等複合式災害應變腹案；依人潮彈性調度警力，加強交通疏導與人群分流，透過警察廣播電台宣導安全與交通資訊。
警方動員警力8069人、民力2792人，維護跨年、元旦共37場活動治安與交通秩序，確保民眾安全。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言