快訊

廣角鏡／迎接2026新年 全台各地跨年煙火璀璨登場

跨年晚會強化維安 有需要發細胞訊息通報警政署

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

張文隨機殺人案發後，警政署加強全台跨年晚會元旦升旗典禮共37場活動維安，內政部長劉世芳今下午赴警政署，指示跨年活動如需發布細胞廣播訊息，通報警政署聯合指揮所，以利警力支援及資源調度，避免民眾恐慌。

劉世芳偕同警政署長張榮興召開「跨年及元旦活動專案聯合指揮所警衛會議」，以視訊方式與分別負責北、中、南3區的2名內政部次長、3名副署長及航空、國道、鐵路、各港務警察與保安警察總隊等單位主官開會。

會中指示各單位確保110、119、無線電及各項通訊系統暢通；跨年活動如需發布細胞廣播訊息，將訊息內容及發布時機通報警政署聯合指揮所研析，以利警力支援和資源調度，避免民眾恐慌；活動現場如發生突發狀況，即時通報警方處置，預先規劃群眾衝突、煙火落焰等複合式災害應變腹案；依人潮彈性調度警力，加強交通疏導與人群分流，透過警察廣播電台宣導安全與交通資訊。

警方動員警力8069人、民力2792人，維護跨年、元旦共37場活動治安與交通秩序，確保民眾安全。

內政部長劉世芳今赴警政署開視訊會議，加強全台跨年晚會、元旦升旗典禮共37場活動維安。圖／警政署提供
內政部長劉世芳今赴警政署開視訊會議，加強全台跨年晚會、元旦升旗典禮共37場活動維安。圖／警政署提供
內政部長劉世芳今赴警政署開視訊會議，加強全台跨年晚會、元旦升旗典禮共37場活動維安。圖／警政署提供
內政部長劉世芳今赴警政署開視訊會議，加強全台跨年晚會、元旦升旗典禮共37場活動維安。圖／警政署提供

跨年晚會 元旦升旗 警察

延伸閱讀

北捷攻擊案凶嫌張文教召未報到遭通緝 官員認了相關案例少見

張文被查扣物品疑恐怖「燒夷彈」 若附著皮膚將釀嚴重傷害

張文身亡非因畏罪？退休刑警直指3關鍵：墜落姿勢不同

新疑點浮現…警追張文動機 寄望破解筆電

相關新聞

本來要跟同學一起跨年…高雄21歲騎士遭大貨車擦撞亡 父母到場淚崩

今天跨年晚會，高雄市前鎮區中華五路往夢時代跨年晚會會場方向發生車禍，21歲唐姓男子遭同向的大貨車擦撞，命喪輪下。警方表示...

跨年夜借錢不成 桃園父竟持30公分長刀砍殺兒子…嚇壞路人

桃園市龜山區今天下午傳當街砍人情事，一名吳姓男子疑向兒子掏錢不成，竟持刀與伸縮鐵棍攻擊兒子，2人為了奪刀在街邊扭打成一團...

高雄跨年煙火釀多起火警！ 大樹、仁武、大寮紛傳起火

高雄市晚間除義大世界施放999秒跨年煙火外，不少民眾也選擇在空曠處燃放煙火，但警消在跨年倒數後已陸續接獲火警通報，包含仁...

高雄跨年夜傳槍響！ 放煙火起糾紛疑釀1人中彈

高雄市三民區31日晚間11時40分許在跨年倒數前夕突傳槍響，疑似因放煙火起糾紛，竟有2男在衝突之中，其中一人竟疑似掏槍朝...

連鎖麻油雞店湯鍋遭倒砂糖、芥末 雙北10間分店受害警逮2嫌

雙北市多間莊家班麻油雞連鎖店，昨午（31日）蘆洲、中和、淡水、文山、北投、士林等共10間分店傳出遭人於湯鍋內傾倒砂糖、芥...

員林郵局孕婦急產 人牆溫馨接生

歲末年終，彰化縣員林市中正路郵局大廳意外成為迎接新生命的溫馨場域，張姓孕婦上月29日在郵局突然羊水破裂，郵局人員與民眾用...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。