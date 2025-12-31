台中大貨車北屯右轉疑內輪差死角撞機車 女騎士送醫不治

台中市梁姓男子在今天下午5時許，開車行經北屯區軍福十三路欲右轉廍子路，當時同行向的蔣姓女子騎機車往前，貨車疑因內輪差角度，與機車發生碰撞後，蔣女遭右後輪輾過，救護車到場時，蔣女已無生命跡象，送醫不治，梁男無毒、酒駕情事，警方將報請檢察官相驗，釐清死因，初步依過失致死罪方向偵辦。

第五警分局今天下午5時44分獲報，廍子路、軍福十三路口發生一起交通事故，經查，蔣姓女子（64歲）騎機車沿軍福十三路行駛，在路口起步時，當時同行向、駕駛大貨車的梁姓男子（23歲）準備右轉。