聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市梁姓男子在今天下午5時許，開車行經北屯區軍福十三路欲右轉廍子路，當時同行向的蔣姓女子騎機車往前，貨車疑因內輪差角度，與機車發生碰撞後，蔣女遭右後輪輾過，救護車到場時，蔣女已無生命跡象，送醫不治，梁男無毒、酒駕情事，警方將報請檢察官相驗，釐清死因，初步依過失致死罪方向偵辦。

第五警分局今天下午5時44分獲報，廍子路、軍福十三路口發生一起交通事故，經查，蔣姓女子（64歲）騎機車沿軍福十三路行駛，在路口起步時，當時同行向、駕駛大貨車的梁姓男子（23歲）準備右轉。

雙方在路口發生碰撞後，蔣女遭捲入車底，被貨車右後輪輾過，經送醫搶救後仍不幸身亡，後續將報請檢察官相驗；梁男經酒測未有酒精反應，詳細肇事原因將由鑑定單位進一步分析釐清。

台中市北屯區軍福十三路、廍子路在今天傍晚發生一起貨車與機車的事故，女騎士送醫不治。記者陳宏睿／翻攝
台中市北屯區軍福十三路、廍子路在今天傍晚發生一起貨車與機車的事故，女騎士送醫不治。記者陳宏睿／翻攝
台中市北屯區軍福十三路、廍子路在今天傍晚發生一起貨車與機車的事故，女騎士送醫不治。記者陳宏睿／翻攝
台中市北屯區軍福十三路、廍子路在今天傍晚發生一起貨車與機車的事故，女騎士送醫不治。記者陳宏睿／翻攝

檢察官 交通事故 酒駕

相關新聞

本來要跟同學一起跨年…高雄21歲騎士遭大貨車擦撞亡 父母到場淚崩

今天跨年晚會，高雄市前鎮區中華五路往夢時代跨年晚會會場方向發生車禍，21歲唐姓男子遭同向的大貨車擦撞，命喪輪下。警方表示...

跨年夜借錢不成 桃園父竟持30公分長刀砍殺兒子…嚇壞路人

桃園市龜山區今天下午傳當街砍人情事，一名吳姓男子疑向兒子掏錢不成，竟持刀與伸縮鐵棍攻擊兒子，2人為了奪刀在街邊扭打成一團...

跨年晚會強化維安 有需要發細胞訊息通報警政署

張文隨機殺人案發後，警政署加強全台跨年晚會、元旦升旗典禮共37場活動維安，內政部長劉世芳今下午赴警政署，指示跨年活動如需...

台中大貨車北屯右轉疑內輪差死角撞機車 女騎士送醫不治

台中市梁姓男子在今天下午5時許，開車行經北屯區軍福十三路欲右轉廍子路，當時同行向的蔣姓女子騎機車往前，貨車疑因內輪差角度...

亂打人？台中西屯文修公園傳民眾遭不明人士毆打 警：查緝中

台中市西屯區文修公園昨天晚間6時許，傳出有民眾遭一名體格壯碩、體重目測破百公斤的不明人士毆打，有市民看到要上前關心時，歹...

台鐵區間車驚現彈簧刀？警鑑定為玩具塑膠刀 虛驚一場

今天傍晚台鐵3251車次區間車發生驚魂事件。原訂晚上6時7分從嘉義站發車的列車，因列車長巡查時在第3節車廂發現1把疑似利...

