聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

嘉義縣警察局朴子分局六腳聯合所警員昨晚開警車巡邏，晚上10時許自撞水泥護欄，疑似未減速直接撞上，撞擊力道相當猛烈，警車損壞嚴重，車上2名警員受傷送至嘉義長庚醫院，其中1名警員粉碎性骨折傷勢嚴重，另1名警員手腳擦挫傷，均無生命危險。

據了解，黃姓及郭姓警員當時正在巡邏，黃姓警員開警車在縣道166線直行，行經嘉57線T字路口，疑似因天色昏暗、未注意車前路況，自撞路口水泥護欄，警車車頭嚴重損毀，2名警員四肢多處擦挫傷，緊急送醫治療，詳細事故原因仍待調查釐清。

黃姓警員傷勢較輕，酒測值為0，經檢查有頸部拉傷、手腳擦挫傷，經住院觀察後，今天出院返家休養；郭姓警員疑似右腳踝受傷，且粉碎性骨折，需要安排手術，復原期可能需要3個月，目前住院觀察中，另腹部臟器有輕微出血，但無大礙。

嘉縣警巡邏自撞水泥護欄，車上2名警員受傷送至嘉義長庚醫院。救護車示意圖／聯合報系資料照片
警車 自撞 嘉義

相關新聞

本來要跟同學一起跨年…高雄21歲騎士遭大貨車擦撞亡 父母到場淚崩

今天跨年晚會，高雄市前鎮區中華五路往夢時代跨年晚會會場方向發生車禍，21歲唐姓男子遭同向的大貨車擦撞，命喪輪下。警方表示...

跨年夜借錢不成 桃園父竟持30公分長刀砍殺兒子…嚇壞路人

桃園市龜山區今天下午傳當街砍人情事，一名吳姓男子疑向兒子掏錢不成，竟持刀與伸縮鐵棍攻擊兒子，2人為了奪刀在街邊扭打成一團...

嘉縣警巡邏自撞水泥護欄 衝擊力道猛烈2人受傷送醫

嘉義縣警察局朴子分局六腳聯合所警員昨晚開警車巡邏，晚上10時許自撞水泥護欄，疑似未減速直接撞上，撞擊力道相當猛烈，警車損...

新北二重疏洪道貨車過彎滲漏油料 害機車滑倒警方將開罰

新北市二重疏洪道前天有1輛貨車行經5號越堤道時滲漏不明油液，但並未停車查看逕自駛離，害後方機車滑倒騎士摔傷。警方獲報後調...

曹西平為何未收養乾兒子？律師揭「多數人做不到」殘酷關鍵

不少網友提出疑問：「既然感情如此深厚，為何曹西平生前不直接收養乾兒子？」對此，律師林柏勳透過Threads發文指出，關鍵並非感情，而是現行法律制度下的「兩難選擇」。

瑞典坦克停紅燈遭福斯猛撞又倒車狂逃 網歪樓：副駕衣衫不整？

宜蘭傳藝路昨天傳出一起離譜追撞車禍。37歲陳男駕駛號稱「瑞典坦克」的volvo休旅車搭載父母停等紅燈時，遭後方福斯轎車無...

