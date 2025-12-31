嘉縣警巡邏自撞水泥護欄 衝擊力道猛烈2人受傷送醫

嘉義縣警察局朴子分局六腳聯合所警員昨晚開警車巡邏，晚上10時許自撞水泥護欄，疑似未減速直接撞上，撞擊力道相當猛烈，警車損壞嚴重，車上2名警員受傷送至嘉義長庚醫院，其中1名警員粉碎性骨折傷勢嚴重，另1名警員手腳擦挫傷，均無生命危險。

據了解，黃姓及郭姓警員當時正在巡邏，黃姓警員開警車在縣道166線直行，行經嘉57線T字路口，疑似因天色昏暗、未注意車前路況，自撞路口水泥護欄，警車車頭嚴重損毀，2名警員四肢多處擦挫傷，緊急送醫治療，詳細事故原因仍待調查釐清。

黃姓警員傷勢較輕，酒測值為0，經檢查有頸部拉傷、手腳擦挫傷，經住院觀察後，今天出院返家休養；郭姓警員疑似右腳踝受傷，且粉碎性骨折，需要安排手術，復原期可能需要3個月，目前住院觀察中，另腹部臟器有輕微出血，但無大礙。