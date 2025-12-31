本來要跟同學一起跨年…高雄21歲騎士遭大貨車擦撞亡 父母到場淚崩

快訊

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

今天跨年晚會高雄市前鎮區中華五路往夢時代跨年晚會會場方向發生車禍，21歲唐姓男子遭同向的大貨車擦撞，命喪輪下。警方表示唐男是否要參加跨年晚會出車禍，尚待聯繫家屬了解。

據了解，今晚6時許，唐姓男子騎機車沿高雄市前鎮區中華五路北往南行駛，經過中華五路與新光路口，遭李姓男子（43歲）駕駛的大貨車擦撞，唐男當場死亡。

警方到場，對李姓男子酒測，無酒精反應，警方初步了解，雙方未保持安全距離肇禍，確實肇事原因待釐清。

警方聯繫到唐姓男子的父母，父母到場後情緒激動，傷心哭泣。據唐男父母說，他們住高雄，兒子是台南某大學學生，今天外出曾說今晚要和同學一起跨年，但不知道他是不是要到夢時代參加跨年晚會。

高雄跨年晚會登場前，往晚會會場途中，男子遭大貨車撞死。記者林保光／翻攝
