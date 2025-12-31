本來要跟同學一起跨年…高雄21歲騎士遭大貨車擦撞亡 父母到場淚崩
今天跨年晚會，高雄市前鎮區中華五路往夢時代跨年晚會會場方向發生車禍，21歲唐姓男子遭同向的大貨車擦撞，命喪輪下。警方表示唐男是否要參加跨年晚會出車禍，尚待聯繫家屬了解。
據了解，今晚6時許，唐姓男子騎機車沿高雄市前鎮區中華五路北往南行駛，經過中華五路與新光路口，遭李姓男子（43歲）駕駛的大貨車擦撞，唐男當場死亡。
警方到場，對李姓男子酒測，無酒精反應，警方初步了解，雙方未保持安全距離肇禍，確實肇事原因待釐清。
警方聯繫到唐姓男子的父母，父母到場後情緒激動，傷心哭泣。據唐男父母說，他們住高雄，兒子是台南某大學學生，今天外出曾說今晚要和同學一起跨年，但不知道他是不是要到夢時代參加跨年晚會。
