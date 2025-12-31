台鐵區間車停靠嘉義站發現彈簧刀 警查看為玩具虛驚
台鐵晚間6時7分停靠嘉義站區間車，在車廂發現1把彈簧刀，引起恐慌，經警追查，為無殺傷力兒童玩具，列車晚6分鐘開車；後續將調閱監視器畫面，釐清是惡意放置或兒童遺落。
據台鐵發布簡訊，台鐵3251車次區間車，原訂於晚間6時7分在嘉義站開車，因列車長巡查車廂時，發現第3節車廂上有1把彈簧刀，經通知鐵路警察上車查看，通報為兒童用彈簧刀，經處理後，列車約晚6分鐘開車。
警方表示，3251車次區間車到嘉義站後，有民眾向列車長反映車上疑似遺留1把利刃，經巡查，發現在車廂上有1把彈簧刀，立即通報警方上車查看；確認為1把兒童玩具彈簧刀，材質為塑膠，並無殺傷力，因已引起民眾恐慌，後續將調閱監視器畫面，釐清是民眾惡意放置車廂或乘坐兒童所遺落。
