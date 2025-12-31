跨年夜借錢不成 桃園父竟持30公分長刀砍殺兒子…嚇壞路人

快訊

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園市龜山區今天下午傳當街砍人情事，一名吳姓男子疑向兒子掏錢不成，竟持刀與伸縮鐵棍攻擊兒子，2人為了奪刀在街邊扭打成一團，嚇壞路人。事件造成其子身上多處挫傷，吳男自己手腕也骨折，全案朝殺人未遂罪偵辦中。

據了解，吳男（41歲）無固定工作，缺錢花用就伸手向家人討，有時要不到錢就會當街大鬧，在地方算是頭痛人物，鄰居避之不及。

今天下午2時許，吳男直接持30公分長的刀棍向兒子討要錢財，因討要不成，舉刀作勢攻擊，幸好其子反應快，第一時間奪刀；吳子雖然奪刀保住性命，但仍被吳男持鐵棍猛擊頭部10多下，雙方在街邊扭打成一團，經旁人協助才阻止情況繼續惡化。整個過程被路過民眾拍下，有人直呼可怕，也有人揶揄「現在流行在路邊戰鬥」、「跨年玩那麼兇」等語。

龜山警方獲報趕抵現場，2人衝突已經結束，事件造成吳男手腕骨折、手掌被刀劃傷，兒子身上也有多處挫瘀傷。

警方表示，吳男目前由員警介護送醫治療，事後將追究殺人未遂、恐嚇及傷害等等刑責。另一方面，警方也會協助吳子等家屬申請家暴令，呼籲親屬問題應保持理性溝通，切勿使用暴力。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

父子家庭糾紛示意圖。圖／AI生成
殺人未遂 骨折 家暴

