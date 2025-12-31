快訊

習近平發表2026年新年賀詞 涉台論述低調：統一的歷史大勢不可阻擋

北市跨年晚會…天公不作美下雨 晚間7時開場人潮略顯冷清

等20時25分煙火！人潮持續湧入淡水迎跨年盛事 2萬人雨中卡位

加強跨年、元旦疏運安全 鐵警局加強聯防4措施

中央社／ 台北31日電

為強化跨年、元旦期間的台鐵和高鐵車站安全，內政部鐵路警察局今天表示，局長陳錦坤親自坐鎮台北車站指揮，並要求加強「提高見警率、強化聯防機制」等4大防範措施。

鐵警局發布新聞稿表示，台北市19日發生無差別攻擊案後，台鐵昨天也發生民眾恐嚇公眾案件，為維護台鐵和高鐵跨年、元旦期間的車站安全，陳錦坤指示各分局、護車大隊落實警戒巡邏及檢查，要求所屬「報案快、到場快、處置快」。同時結合志工民力資源、台高鐵公司及保全等友軍，達到即時應處效能，確保民眾安全。

鐵警局說，統計全台跨年晚會元旦升旗典禮開跑活動共37場，將投入警力全面淨化鐵路站車場域，提高現場緊急應變處置，並嚴防搭乘台、高鐵及捷運轉乘旅客人潮推擠與踩踏事件，並加強4大防範措施。

首先，「提高見警率」，加強巡邏、重點守望等安全維護措施；並與當地警察局（分局）加強協調、通報聯繫及立即應處；其次，「強化聯防機制」，協同台、高鐵從業人員及保全人員強化聯防，發現不法可疑立即通報應處。

以及「快速通報及反應」，各單位於危安事件，應快速通報反應，迅速調派警力趕赴現場，防止事態擴大；「現場應變處置」，接獲案發通報，現場應即實施管制、封鎖、情勢控制、搶救傷亡及逮捕緝凶等作為，確實現場應變處置。

陳錦坤表示，鐵警站在維護鐵路治安與交通第一線，堅守崗位，不因節慶活動而有絲毫鬆懈，加強現場督導，他也親自坐鎮台北車站指揮，副局長廖國政、主任秘書高鎮文及督察長張泰賓則分別前往台中分局、台北分局及高雄分局了解整備及執行情形，並慰勉執勤員警辛勞。

鐵警局呼籲，民眾參加跨年、元旦活動乘車時，務必配合警方及站方引導、管制及檢查，留意自身健康及安全。

高鐵 跨年晚會 元旦升旗

延伸閱讀

台東跨年搖滾區下午滿一半！玖壹壹開唱張惠妹壓軸 上班族花錢卡位

高雄夢時代跨年逐現人潮 警力進駐啟動第一階段交管

岳父離世強打精神工作 蕭敬騰暫卸悲傷心情專注台中跨年

跨年衝武嶺看日出？冷氣團來襲合歡山當心「冰上行車」

相關新聞

曹西平為何未收養乾兒子？律師揭「多數人做不到」殘酷關鍵

不少網友提出疑問：「既然感情如此深厚，為何曹西平生前不直接收養乾兒子？」對此，律師林柏勳透過Threads發文指出，關鍵並非感情，而是現行法律制度下的「兩難選擇」。

本來要跟同學一起跨年…高雄21歲騎士遭大貨車擦撞亡 父母到場淚崩

今天跨年晚會，高雄市前鎮區中華五路往夢時代跨年晚會會場方向發生車禍，21歲唐姓男子遭同向的大貨車擦撞，命喪輪下。警方表示...

跨年夜借錢不成 桃園父竟持30公分長刀砍殺兒子…嚇壞路人

桃園市龜山區今天下午傳當街砍人情事，一名吳姓男子疑向兒子掏錢不成，竟持刀與伸縮鐵棍攻擊兒子，2人為了奪刀在街邊扭打成一團...

新北二重疏洪道貨車過彎滲漏油料 害機車滑倒警方將開罰

新北市二重疏洪道前天有1輛貨車行經5號越堤道時滲漏不明油液，但並未停車查看逕自駛離，害後方機車滑倒騎士摔傷。警方獲報後調...

瑞典坦克停紅燈遭福斯猛撞又倒車狂逃 網歪樓：副駕衣衫不整？

宜蘭傳藝路昨天傳出一起離譜追撞車禍。37歲陳男駕駛號稱「瑞典坦克」的volvo休旅車搭載父母停等紅燈時，遭後方福斯轎車無...

台東泰源監獄收容人運動後昏厥 送醫搶救不治

法務部矯正署泰源監獄今上午傳出年約50歲曾姓收容人，在完成晨間運動後，突然昏厥倒地，當場失去生命徵象。監所人員發現後立即...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。