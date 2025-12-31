隨機攻擊案後迎來跨年活動 北市警高規格維安部署逾3千警、民力

快訊

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導
台北市警方針對跨年晚會，部署超過三千警、民力投入維安。記者廖炳棋／翻攝
今天是跨年夜，台北市剛發生張文隨機攻擊案件，對於即將來到的101煙火及跨年活動，台北市警方不敢大意，在2026跨年晚會使用警力2156 名（北市警察局建制1570名、警政署支援警力586名）、民力858名，合計警、民力共3014名。

根據北市警局規劃，活動期間嚴禁攜帶毒品、刀械、槍枝、爆裂物等違禁物品，會場外圍部署大型警備車及巡邏車輛，以防範車輛衝撞等風險。同時，警方將全面強化各項維安作為，加派警力進駐信義商圈、香堤大道、市府轉運站、捷運站、大巨蛋及松山文創園區等人潮聚集處所，執行守望與巡邏勤務，並整合防爆車輛、特勤中隊、無人機隊及新北市警察局支援之偵爆警犬，共同投入維安工作。

北市警局勤務編組27組機動打擊小組，配備必要警用裝備，包括槍彈、電擊槍、臂盾、鋼叉等，以隨時因應突發狀況；另調派指揮車、照明車等專業車輛，強化現場指揮與夜間照明效能。

針對活動區域、核心舞臺及鄰近大巨蛋、國父紀念館等周邊地區，警方將進行全面清查，強化對可疑人、事、物安全查察。對於未經核准飛行的無人機，將採取干擾及迫降措施。

跨年晚會所在的信義警分局，將在活動周邊設置5處機動派出所，提供協助尋人、失物招領及各項為民服務。針對主舞臺觀眾區、南北廣場、台北大巨蛋廣場、象山步道及公園、捷運出入口等易聚集人潮區域，規劃「防踩踏小組」，即時防範推擠、攀爬及其他突發狀況。

