快訊

巴菲特今卸波克執行長職務 他建議：避開這個重大的職涯錯誤

2025不平凡一年「辦了不少大事」 習近平特別指出設台灣光復紀念日

全線第二大站竟不停！高鐵1134班次中「這一班」引爆爭議

新北二重疏洪道貨車過彎滲漏油料 害機車滑倒警方將開罰

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市二重疏洪道前天有1輛貨車行經5號越堤道時滲漏不明油液，但並未停車查看逕自駛離，害後方機車滑倒騎士摔傷。警方獲報後調閱監視器鎖定車號依法告發，司機除面臨罰鍰，還將吊扣駕駛執照1年。

疏洪道的越堤道路都是彎道，38歲賴姓男子前天上午10時許騎機車經5號越堤道往五股區中興路三段方向行駛，轉彎時滑倒，起身發現地面上的液體疑似是油不是水。

員警接獲交通事故報案趕抵現場處理，幸好機車騎士僅輕微擦挫傷婉拒就醫，隨後通知清潔隊協助清理路面油漬，事後調閱監視器則發現是1輛貨車轉彎時速度較快導致不明油料滲漏地面，但司機並未停車查看即駛離現場。

警方指出，汽車裝載貨物滲漏違反道路交通管理處罰條例第30條1項2款，處3千元以上1萬8千元以下罰鍰，致人受傷者吊扣駕照1年，無論傷者是否就醫，只要警方到場處理並於事故報告中記載受傷情形，監理機關仍會依據該事實執行吊扣處分。此案將直接寄發罰單給貨車車主。

新北市二重疏洪道前天有1輛貨車行經5號越堤道時滲漏不明油液，但並未停車查看逕自駛離，害後方機車滑倒騎士摔傷。警方獲報後調閱監視器鎖定車號依法告發。記者林昭彰／翻攝
新北市二重疏洪道前天有1輛貨車行經5號越堤道時滲漏不明油液，但並未停車查看逕自駛離，害後方機車滑倒騎士摔傷。警方獲報後調閱監視器鎖定車號依法告發。記者林昭彰／翻攝
新北市二重疏洪道前天有1輛貨車行經5號越堤道時滲漏不明油液卻逕自駛離，害後方機車滑倒騎士摔傷。清潔隊協助清理路面。記者林昭彰／翻攝
新北市二重疏洪道前天有1輛貨車行經5號越堤道時滲漏不明油液卻逕自駛離，害後方機車滑倒騎士摔傷。清潔隊協助清理路面。記者林昭彰／翻攝

交通事故 監視器

延伸閱讀

法國團隊操刀 新北淡水八里跨河煙火分3幕登場

鄭麗文發言掀波 劉和然：新北需要即戰力、非實習場

新北跨河煙火邁入第5年今晚登場 將施放3萬5520發煙火、長達13分14秒

新北好茶日本鍍金 2025世界綠茶大賽獲獎稱霸全國

相關新聞

霧峰乾溪東路機車與大貨車擦撞 20歲女大生OHCA搶救中

31日中午12時04分許，台中市霧峰區乾溪東路發生重大交通事故，一部機車與大貨車發生碰撞事故。警消接獲通報後，由仁化分隊...

驚！婦人帶菜刀直闖台中地院 10多名警著防彈背心盾牌衝現場

台北車站、中山南西商圈12月19日隨機殺人案後，為防止模仿效應，全台警方均高度戒備，各地檢署也成立「防範恐怖攻擊應變小組...

基隆湖海路又見巨石從山壁滾落 斑馬線處衝入車道幸未砸中人車

基隆市湖海路今天又發生落石，岩石從山壁滾落，掉落在車道上。因為岩石非常的大，獲報前往處理的警、消和工務處人員，慶幸沒有人...

曹西平為何未收養乾兒子？律師揭「多數人做不到」殘酷關鍵

不少網友提出疑問：「既然感情如此深厚，為何曹西平生前不直接收養乾兒子？」對此，律師林柏勳透過Threads發文指出，關鍵並非感情，而是現行法律制度下的「兩難選擇」。

新北二重疏洪道貨車過彎滲漏油料 害機車滑倒警方將開罰

新北市二重疏洪道前天有1輛貨車行經5號越堤道時滲漏不明油液，但並未停車查看逕自駛離，害後方機車滑倒騎士摔傷。警方獲報後調...

瑞典坦克停紅燈遭福斯猛撞又倒車狂逃 網歪樓：副駕衣衫不整？

宜蘭傳藝路昨天傳出一起離譜追撞車禍。37歲陳男駕駛號稱「瑞典坦克」的volvo休旅車搭載父母停等紅燈時，遭後方福斯轎車無...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。