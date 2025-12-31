新北二重疏洪道貨車過彎滲漏油料 害機車滑倒警方將開罰
新北市二重疏洪道前天有1輛貨車行經5號越堤道時滲漏不明油液，但並未停車查看逕自駛離，害後方機車滑倒騎士摔傷。警方獲報後調閱監視器鎖定車號依法告發，司機除面臨罰鍰，還將吊扣駕駛執照1年。
疏洪道的越堤道路都是彎道，38歲賴姓男子前天上午10時許騎機車經5號越堤道往五股區中興路三段方向行駛，轉彎時滑倒，起身發現地面上的液體疑似是油不是水。
員警接獲交通事故報案趕抵現場處理，幸好機車騎士僅輕微擦挫傷婉拒就醫，隨後通知清潔隊協助清理路面油漬，事後調閱監視器則發現是1輛貨車轉彎時速度較快導致不明油料滲漏地面，但司機並未停車查看即駛離現場。
警方指出，汽車裝載貨物滲漏違反道路交通管理處罰條例第30條1項2款，處3千元以上1萬8千元以下罰鍰，致人受傷者吊扣駕照1年，無論傷者是否就醫，只要警方到場處理並於事故報告中記載受傷情形，監理機關仍會依據該事實執行吊扣處分。此案將直接寄發罰單給貨車車主。
