快訊

巴菲特今卸波克執行長職務 他建議：避開這個重大的職涯錯誤

2025不平凡一年「辦了不少大事」 習近平特別指出設台灣光復紀念日

全線第二大站竟不停！高鐵1134班次中「這一班」引爆爭議

聽新聞
0:00 / 0:00

瑞典坦克停紅燈遭福斯猛撞又倒車狂逃 網歪樓：副駕衣衫不整？

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭傳藝路昨天傳出一起離譜追撞車禍。37歲陳男駕駛號稱「瑞典坦克」的volvo休旅車搭載父母停等紅燈時，遭後方福斯轎車無煞車猛烈追撞；肇事的福斯轎車不僅未下車查看，反而加速倒車、蛇行逃逸。行車紀錄器畫面曝光後，網友痛批誇張行徑，更因福斯車內女子「疑似衣衫不整」畫面引爆熱議。

整個追撞過程，全被volvo富豪休旅車行車紀錄器錄下，駕駛PO網不滿肇事駕駛完全不顧周遭車輛，捨我其誰的狂奔，不應該讓這種「權利車」病態駕駛行駛在路上，難道真的要出人命雙手一攤，才知道修改嗎？車主非駕駛，才讓這種人肆無忌憚，警方知道這人車有問題，卻沒有更積極作為。

根據警方調查，30日上午10時36分，陳男開車載著父母沿五結鄉傳藝路二段往羅東方向行駛，正當車輛靜止停等紅燈時，後方一輛白色福斯轎車在完全沒有煞車的情況下，從後方高速衝撞。

影片顯示受撞擊「瑞典坦克」幾乎原地不動，反而是肇事的福斯轎車因強大作用力瞬間彈飛、失控滑退。陳男一家3人驚魂未定下車查看，不料福斯車主竟直接打檔倒車，隨即在大馬路加速蛇行往羅東市區逃逸。

肇逃車禍引發網友熱議，大讚「瑞典坦克」超猛，「車尾連漆都沒掉」；有人還從影片中發現，撞擊當下傳出驚叫聲，副駕駛座一名女子往前衝，手掌與上半身貼近透明車窗玻璃，網友驚呼「副駕座女子好像沒穿衣服」、「邊開車、邊吃東西嗎？」、「兩個人都沒繫安全帶」、「連衣服都沒穿，怎還會繫安全帶」、「撞了會不會咬斷」，也有人痛批「權利車駕駛根本視交通安全如無物」。

羅東警分局回應，案發後已立即派員到場處理，volvo車內3人受驚嚇並未受傷，警方已透過調閱周邊監視器，掌握肇事車號並通知車主及駕駛到案說明。

警方強調，肇事車輛未依規定留在現場處置，已涉嫌肇事逃逸，將依道路交通管理處罰條例可處新1000元以上、3000元以下罰鍰，並吊扣其駕駛執照1至3個月，呼籲駕駛發生交通事故應主動報警配合調查，切勿心存僥倖，以免負擔更重法律責任。

「瑞典坦克」停紅燈遭猛撞，幾乎原地不動，車尾連個漆都沒掉。圖／警方提供
「瑞典坦克」停紅燈遭猛撞，幾乎原地不動，車尾連個漆都沒掉。圖／警方提供

福斯 羅東

延伸閱讀

強風暴襲北歐 數萬戶停電、機場一度關閉 瑞典2死

影／高雄轎車闖紅燈猛撞綠燈起步機車 4騎士倒地受傷送醫

越籍男騎車載孕妻幼兒猛撞違停車 妻兒噴飛開放性骨折急送醫

手推車也「開」上國道？7車猛撞慘遭刮花、爆胎

相關新聞

霧峰乾溪東路機車與大貨車擦撞 20歲女大生OHCA搶救中

31日中午12時04分許，台中市霧峰區乾溪東路發生重大交通事故，一部機車與大貨車發生碰撞事故。警消接獲通報後，由仁化分隊...

驚！婦人帶菜刀直闖台中地院 10多名警著防彈背心盾牌衝現場

台北車站、中山南西商圈12月19日隨機殺人案後，為防止模仿效應，全台警方均高度戒備，各地檢署也成立「防範恐怖攻擊應變小組...

基隆湖海路又見巨石從山壁滾落 斑馬線處衝入車道幸未砸中人車

基隆市湖海路今天又發生落石，岩石從山壁滾落，掉落在車道上。因為岩石非常的大，獲報前往處理的警、消和工務處人員，慶幸沒有人...

曹西平為何未收養乾兒子？律師揭「多數人做不到」殘酷關鍵

不少網友提出疑問：「既然感情如此深厚，為何曹西平生前不直接收養乾兒子？」對此，律師林柏勳透過Threads發文指出，關鍵並非感情，而是現行法律制度下的「兩難選擇」。

新北二重疏洪道貨車過彎滲漏油料 害機車滑倒警方將開罰

新北市二重疏洪道前天有1輛貨車行經5號越堤道時滲漏不明油液，但並未停車查看逕自駛離，害後方機車滑倒騎士摔傷。警方獲報後調...

瑞典坦克停紅燈遭福斯猛撞又倒車狂逃 網歪樓：副駕衣衫不整？

宜蘭傳藝路昨天傳出一起離譜追撞車禍。37歲陳男駕駛號稱「瑞典坦克」的volvo休旅車搭載父母停等紅燈時，遭後方福斯轎車無...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。