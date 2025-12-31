瑞典坦克停紅燈遭福斯猛撞又倒車狂逃 網歪樓：副駕衣衫不整？

宜蘭傳藝路昨天傳出一起離譜追撞車禍。37歲陳男駕駛號稱「瑞典坦克」的volvo休旅車搭載父母停等紅燈時，遭後方福斯轎車無煞車猛烈追撞；肇事的福斯轎車不僅未下車查看，反而加速倒車、蛇行逃逸。行車紀錄器畫面曝光後，網友痛批誇張行徑，更因福斯車內女子「疑似衣衫不整」畫面引爆熱議。

整個追撞過程，全被volvo富豪休旅車行車紀錄器錄下，駕駛PO網不滿肇事駕駛完全不顧周遭車輛，捨我其誰的狂奔，不應該讓這種「權利車」病態駕駛行駛在路上，難道真的要出人命雙手一攤，才知道修改嗎？車主非駕駛，才讓這種人肆無忌憚，警方知道這人車有問題，卻沒有更積極作為。

根據警方調查，30日上午10時36分，陳男開車載著父母沿五結鄉傳藝路二段往羅東方向行駛，正當車輛靜止停等紅燈時，後方一輛白色福斯轎車在完全沒有煞車的情況下，從後方高速衝撞。

影片顯示受撞擊「瑞典坦克」幾乎原地不動，反而是肇事的福斯轎車因強大作用力瞬間彈飛、失控滑退。陳男一家3人驚魂未定下車查看，不料福斯車主竟直接打檔倒車，隨即在大馬路加速蛇行往羅東市區逃逸。

肇逃車禍引發網友熱議，大讚「瑞典坦克」超猛，「車尾連漆都沒掉」；有人還從影片中發現，撞擊當下傳出驚叫聲，副駕駛座一名女子往前衝，手掌與上半身貼近透明車窗玻璃，網友驚呼「副駕座女子好像沒穿衣服」、「邊開車、邊吃東西嗎？」、「兩個人都沒繫安全帶」、「連衣服都沒穿，怎還會繫安全帶」、「撞了會不會咬斷」，也有人痛批「權利車駕駛根本視交通安全如無物」。

羅東警分局回應，案發後已立即派員到場處理，volvo車內3人受驚嚇並未受傷，警方已透過調閱周邊監視器，掌握肇事車號並通知車主及駕駛到案說明。