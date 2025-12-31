龜山6旬男情緒失控陽台狂丟物品 警方、里長堅守4小時強制送醫
桃園市龜山區昨（30）日下午15時30分許，一名63歲男子疑似精神疾病發作，於住家二樓陽台向馬路丟擲物品，威脅鄰里安全。警方及龜山里里長高華駿獲報趕赴現場，甚至險遭砸落的茶壺擊中，隨即協同警方處理。由於家屬身處新竹且不同意破門，警方及高華駿在現場對峙監控長達4小時，最終於晚間19時30分許由家屬陪同男子強制就醫，順利落幕。
昨日下午警方與高華駿接獲通報趕往現場，當時男子情緒不穩，在屋內大吼大叫並開始向樓下砸物，對周邊住戶與下課孩童造成危險。里長判斷事態緊急，一度同意員警破門進入，但因該戶一樓鐵門緊鎖，且警方聯絡家屬後，對方表示不同意破門，要求等待其從新竹北上處理。
員警研判沒有立即危害其他人安全，同時為了將損害控制到最小，也在巷弄前後實施管制，呼籲民眾避開該路段。高華駿與警方從下午持續在現場守候，直至晚間19時30分許家屬到場後，才陪同男子強制就醫，結束這場驚魂記。
本文章來自《桃園電子報》。原文：龜山6旬男情緒失控陽台狂丟物品 警方、里長堅守4小時強制送醫
