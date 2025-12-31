台東泰源監獄收容人運動後昏厥 送醫搶救不治
法務部矯正署泰源監獄今上午傳出年約50歲曾姓收容人，在完成晨間運動後，突然昏厥倒地，當場失去生命徵象。監所人員發現後立即通報，醫護室隨即進行初步急救，並緊急聯繫救護車將人送往台東馬偕醫院，經搶救後仍宣告不治。
獄方表示，初步查詢該名收容人僅有皮膚方面的疾病，並無其他重大慢性病史。至於昏厥原因，是否與天氣、身體狀況或其他因素有關，目前仍無法判定，需由醫師進一步檢查與診斷才能釐清。監所在天氣變化或氣溫不穩時，加強提醒收容人注意身體狀況，避免類似情形再度發生。
據了解，曾姓收容人今年10月因毒品案件入監服刑。今天上午9點依照作息前往戒護工廠旁的籃球場進行運動，運動結束後步行前往附近廁所，卻在途中突然昏倒在地。管理人員察覺異狀後，第一時間趕往現場協助，並啟動緊急處置流程。
