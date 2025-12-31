快訊

彰化市南郭路住宅火警奪命 74歲女屋主身亡、1消防員受傷

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化市南郭路1段今天上午1處住宅發生火警，火勢猛烈，共造成5棟房屋燒毀，現場發現74歲林姓女屋主燒焦屍體，並有1名消防隊員在救災時跌傷，右手脫臼，起火原因由消防局調查中。

彰化縣消防局是在今天上午9時57分接獲報案 ，指彰化市南郭路一段191巷22號全家超商後方發生火警，並延燒到19、20號的空屋，立即出動消防車16輛、救護車2輛、消防人員38人，由第一大隊副大隊長江錦松指揮，經搶救後，計5棟房屋受燒，燃燒總面積約70平方公尺，總財物損失3.5萬元。

消防人員清理火場時，在22號2樓後方居室受燒坍塌屋瓦下方，發現住22號的74歲林姓女屋主燒焦黑遺體。

消防人員救災時，消防局彰化分隊陳姓隊員因跌傷，造成右手脫臼，送彰基醫院治療，到院照X光確認脫臼位置後，麻醉經由醫師予以復位，已出院返隊觀察。

彰化市南郭路1段今天上午1處住宅發生火警，火勢猛烈，共造成5棟房屋燒毀，現場發現74歲林姓女屋主燒焦屍體，並有1名消防隊員在救災時跌傷，右手脫臼，起火原因由消防局調查中。圖／警方提供
