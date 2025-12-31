快訊

消失的法人／法人沒進場園長、教保員硬扛 非營利沒保障

蔡依林演唱會藏各種彩蛋！音樂總監揭幕後祕辛「可多刷幾場尋寶」

驚！婦人帶菜刀直闖台中地院 10多名警著防彈背心盾牌衝現場

聽新聞
0:00 / 0:00

霧峰乾溪東路機車與大貨車擦撞 20歲女大生OHCA搶救中

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導

31日中午12時04分許，台中市霧峰區乾溪東路發生一部機車與大貨車發生碰撞事故。騎士是20歲女學生送亞大醫院急救，於13時16分宣告不治，該路段無路口監視器畫面，事故肇因、責任判定及現場路況仍待警方交通單位後續調查釐清。

事故現場在乾溪東路路段，機車與行經同一路段的大型貨車發生碰撞，造成機車騎士重創。由於事發距離急救時間極為關鍵，消防隊在現場即對傷者進行急救處置後，迅速送往醫院救治。

亞洲大學附屬醫院表示，中午12時31分接獲消防隊轉送車禍傷者，據了解，女騎士是亞大外文系學生，到院時已經失去呼吸心跳（OHCA）。

院方指出，患者有明顯頭部外傷及血胸症狀，全力搶救後，13時16分仍宣告不治，家屬趕到醫院。

交通事故 消防隊 患者

延伸閱讀

屏東市區第3座消防分隊動土 預計116年底運作

5人登山都體力不支1人OHCA 空勤直升機今天起飛急救援

影／5人登山都體力不支1人OHCA 空勤直升機因天候無法飛行

高山積雪深登山隊1人失溫OHCA救援困難 台中消防搶救中

相關新聞

霧峰乾溪東路機車與大貨車擦撞 20歲女大生OHCA搶救中

31日中午12時04分許，台中市霧峰區乾溪東路發生重大交通事故，一部機車與大貨車發生碰撞事故。警消接獲通報後，由仁化分隊...

驚！婦人帶菜刀直闖台中地院 10多名警著防彈背心盾牌衝現場

台北車站、中山南西商圈12月19日隨機殺人案後，為防止模仿效應，全台警方均高度戒備，各地檢署也成立「防範恐怖攻擊應變小組...

基隆湖海路又見巨石從山壁滾落 斑馬線處衝入車道幸未砸中人車

基隆市湖海路今天又發生落石，岩石從山壁滾落，掉落在車道上。因為岩石非常的大，獲報前往處理的警、消和工務處人員，慶幸沒有人...

台東泰源監獄收容人運動後昏厥 送醫搶救不治

法務部矯正署泰源監獄今上午傳出年約50歲曾姓收容人，在完成晨間運動後，突然昏厥倒地，當場失去生命徵象。監所人員發現後立即...

彰化市南郭路住宅火警奪命 74歲女屋主身亡、1消防員受傷

彰化市南郭路1段今天上午1處住宅發生火警，火勢猛烈，共造成5棟房屋燒毀，現場發現74歲林姓女屋主燒焦屍體，並有1名消防隊...

桃機一航廈驚傳火警 旅客攜帶之行動電源因碰撞自燃

桃園國際機場第一航廈報到大廳昨晚22時35分發生一起行動電源自燃案，一名本國籍許姓男子準備辦理報到手續時，發現隨行背包冒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。