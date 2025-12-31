聽新聞
霧峰乾溪東路機車與大貨車擦撞 20歲女大生OHCA搶救中
31日中午12時04分許，台中市霧峰區乾溪東路發生一部機車與大貨車發生碰撞事故。騎士是20歲女學生送亞大醫院急救，於13時16分宣告不治，該路段無路口監視器畫面，事故肇因、責任判定及現場路況仍待警方交通單位後續調查釐清。
事故現場在乾溪東路路段，機車與行經同一路段的大型貨車發生碰撞，造成機車騎士重創。由於事發距離急救時間極為關鍵，消防隊在現場即對傷者進行急救處置後，迅速送往醫院救治。
亞洲大學附屬醫院表示，中午12時31分接獲消防隊轉送車禍傷者，據了解，女騎士是亞大外文系學生，到院時已經失去呼吸心跳（OHCA）。
院方指出，患者有明顯頭部外傷及血胸症狀，全力搶救後，13時16分仍宣告不治，家屬趕到醫院。
