桃機一航廈驚傳火警 旅客攜帶之行動電源因碰撞自燃

桃園國際機場第一航廈報到大廳昨晚22時35分發生一起行動電源自燃案，一名本國籍許姓男子準備辦理報到手續時，發現隨行背包冒出火花及大量白煙，許男立即將背包放置於地面並以踩踏方式滅火。航警及機場消防隊獲報到場，由消防人員將行動電源取出置於水桶後未繼續燃燒，現場獲得控制。

機場公司表示，起火原因為行動電源鋰電池因碰撞導致異常，該名旅客手部有輕微灼傷，已由航空警察陪同送醫治療。消防單位確認現場安全後完成地面清潔，整體機場營運未受影響。適逢元旦疏運期間，機場公司也提醒旅客搭乘航班前應檢查隨身鋰電池是否有破損、膨脹或異常情形，並妥善收納。

機場公司說明，行動電源須隨身攜帶，禁止託運；鋰電池容量及相關規範可至民航局官網查詢（https://www.caa.gov.tw/article.aspx?a=1273&lang=1）。搭機時必須依照航空公司規定，航程中全程禁止使用行動電源與備用鋰電池，也不能為其充電；所有行動電源和備用電池必須隨身攜帶。

另外，搭載鋰電池之充電式風扇也必須須隨身攜帶，不可託運。未符合航空運輸IATA A67條款之鉛酸電池，全面禁止隨身攜帶或託運上機。 桃園國際機場昨晚發生一起行動電源自燃案，機場消防隊獲報到場將行動電源取出置於水桶後未繼續燃燒。圖／讀者提供