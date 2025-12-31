快訊

桃機一航廈驚傳火警 旅客攜帶之行動電源因碰撞自燃

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導

桃園國際機場第一航廈報到大廳昨晚22時35分發生一起行動電源自燃案，一名本國籍許姓男子準備辦理報到手續時，發現隨行背包冒出火花及大量白煙，許男立即將背包放置於地面並以踩踏方式滅火。航警及機場消防隊獲報到場，由消防人員將行動電源取出置於水桶後未繼續燃燒，現場獲得控制。

機場公司表示，起火原因為行動電源鋰電池因碰撞導致異常，該名旅客手部有輕微灼傷，已由航空警察陪同送醫治療。消防單位確認現場安全後完成地面清潔，整體機場營運未受影響。適逢元旦疏運期間，機場公司也提醒旅客搭乘航班前應檢查隨身鋰電池是否有破損、膨脹或異常情形，並妥善收納。

機場公司說明，行動電源須隨身攜帶，禁止託運；鋰電池容量及相關規範可至民航局官網查詢（https://www.caa.gov.tw/article.aspx?a=1273&lang=1）。搭機時必須依照航空公司規定，航程中全程禁止使用行動電源與備用鋰電池，也不能為其充電；所有行動電源和備用電池必須隨身攜帶。

另外，搭載鋰電池之充電式風扇也必須須隨身攜帶，不可託運。未符合航空運輸IATA A67條款之鉛酸電池，全面禁止隨身攜帶或託運上機。

桃園國際機場昨晚發生一起行動電源自燃案，機場消防隊獲報到場將行動電源取出置於水桶後未繼續燃燒。圖／讀者提供
桃園國際機場昨晚發生一起行動電源自燃案，機場消防隊獲報到場將行動電源取出置於水桶後未繼續燃燒。圖／讀者提供

<a href='/search/tagging/2/桃機' rel='桃機' data-rel='/2/111221' class='tag'><strong>桃機</strong></a>昨晚發生一起行動電源自燃案，起火原因為行動電源鋰電池因碰撞導致異常，該名旅客手部有輕微灼傷，送醫後已無大礙。圖／讀者提供
桃機昨晚發生一起行動電源自燃案，起火原因為行動電源鋰電池因碰撞導致異常，該名旅客手部有輕微灼傷，送醫後已無大礙。圖／讀者提供

相關新聞

霧峰乾溪東路機車與大貨車擦撞 20歲女大生OHCA搶救中

31日中午12時04分許，台中市霧峰區乾溪東路發生重大交通事故，一部機車與大貨車發生碰撞事故。警消接獲通報後，由仁化分隊...

驚！婦人帶菜刀直闖台中地院 10多名警著防彈背心盾牌衝現場

台北車站、中山南西商圈12月19日隨機殺人案後，為防止模仿效應，全台警方均高度戒備，各地檢署也成立「防範恐怖攻擊應變小組...

基隆湖海路又見巨石從山壁滾落 斑馬線處衝入車道幸未砸中人車

基隆市湖海路今天又發生落石，岩石從山壁滾落，掉落在車道上。因為岩石非常的大，獲報前往處理的警、消和工務處人員，慶幸沒有人...

彰化市南郭路住宅火警奪命 74歲女屋主身亡、1消防員受傷

彰化市南郭路1段今天上午1處住宅發生火警，火勢猛烈，共造成5棟房屋燒毀，現場發現74歲林姓女屋主燒焦屍體，並有1名消防隊...

桃機一航廈驚傳火警 旅客攜帶之行動電源因碰撞自燃

桃園國際機場第一航廈報到大廳昨晚22時35分發生一起行動電源自燃案，一名本國籍許姓男子準備辦理報到手續時，發現隨行背包冒...

她貼文控台南男持路邊鐵片作勢攻擊 要報案警竟回「不會對你怎麼樣」

一名女子指控，她在台南市北區台南公園前路口騎車停等紅燈時，一名男子突然走到面前，拿起路邊一塊鐵片對她揮舞、作勢攻擊；她前...

