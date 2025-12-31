曹西平為何未收養乾兒子？律師揭「多數人做不到」殘酷關鍵

曹西平過世後引發的遺產討論，凸顯「特留分」爭議，法律保障疏遠手足繼承權，卻忽視乾兒子等實質照顧者的權益。 聯合報系資料照

66歲資深藝人曹西平日前猝逝，震驚演藝圈。由於他生前與兄弟姊妹關係決裂，一度傳出無人出面處理後事，檢警甚至評估依「無名屍程序」處理，引發社會譁然。陪伴曹西平多年的乾兒子Jeremy心痛發聲，希望能親自送乾爹最後一程，卻因法律身分問題一度卡關，所幸在歌手龍千玉協助下，聯繫到曹西平三哥授權，才順利完成後事安排。

事件曝光後，不少網友提出疑問：「既然感情如此深厚，為何曹西平生前不直接收養乾兒子？」對此，律師林柏勳透過Threads發文指出，關鍵並非感情，而是現行法律制度下的「兩難選擇」。

林柏勳說明，依《民法》第1077條第2項規定，一旦完成收養，被收養人與原生父母、兄弟姊妹等原本的親屬關係即告終止，法律上只剩下養親關係。換言之，若乾兒子被正式收養，等同在法律上「放棄」原生家庭的親屬身分，未來在照顧親生父母、處理家族事務時，都可能產生重大影響。

他直言，要求一個人為了照顧乾爹，而必須切斷與原生家庭的法律關係，「可能很多人都做不到。」也正是為何許多人是情同父子的關係，最終仍選擇停留在「乾親」層次，而非正式收養。

林柏勳也藉此點出制度層面的問題，認為多年前討論的「多元成家法案」中，有關「家屬制度」的設計，其實值得重新被社會理解與討論。他強調，該制度並非外界誤解的「為了多重性關係合法化的法律」，因為多元的性關係，本就不需要透過建立家屬關係，而是為單身族群提供在法律上能自行選擇「家人」的可能，在需行使「法律」權利時，也有「家人」可以協助。