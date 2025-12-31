移民署破獲非法仲介人蛇集團 查獲37名外籍人士

快訊

中央社／ 台北31日電

鄭姓男子成立非法仲介集團，把名下民宅當成集中管理非法工作外籍人士處所，並在凌晨載外籍人士至各處非法工作。移民署查獲13名外籍人士並在其他民宅逮捕24名外籍人士。

移民署今天發布新聞資料表示，北區事務大隊台北市專勤隊去年獲報，台中市某民宅疑有容留非法外籍人士處所，專案小組經多月蒐證掌握犯罪模式，發現主嫌鄭姓男子會趁凌晨開車至民宅載外籍人士外出工作。

專案小組日前見時機成熟攔車，在鄭姓男子駕駛的車上查獲13名逾期停留外籍人士，並於鄭男名下其他民宅內查獲24名非法外籍人士。

據查，37名外籍人士幾乎都是泰國籍，先前透過持觀光簽證來台逾期停留，鄭姓男子是從事營造業，因旗下有逾期泰國籍工人，透過此固定班底找願意來台的泰籍人士。

移民署查出，鄭姓男子為規避查緝，把名下民宅當成容留非法外籍人士處所，意圖集中管理大批非法工作外籍人士。鄭男經營非法人力派遣公司非首次犯案，曾因違反就業服務法等多項規定，被台中市政府勞工局開罰新台幣60萬元。

移民署專案小組調查，以鄭姓男子為首的非法仲介集團向旗下外籍人士收取每人每天400元仲介費，初估每年不法獲利達500萬元。

移民署表示，鄭姓男子為求派工便利，常在廂型車內違規超載10餘名外籍人士，並在深夜於國道高速行駛，強烈譴責鄭男無視交通法規罔顧人命，只為賺取仲介費行徑。

專案小組歷經數月蒐證，執行2次掃蕩勤務，查獲非法仲介、非法雇主及非法工作外籍人士共43人。

移民署表示，全案依違反就業服務法把人移送台中地方檢察署偵辦及台中市勞工局裁處，經台中地檢署起訴，台中地方法院在11月間判處鄭姓男子有期徒刑4月定讞。

移民署表示，將持續掃蕩不法，深入追查幕後非法雇主及仲介，並加強溯源與重點打擊非法仲介集團，以維護社會治安，保障國人及在台合法移工的工作權益。

