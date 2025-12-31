立委關切攻擊案模仿效應 警：掌握118案查緝22嫌

藍綠立委今天都關切北市無差別攻擊案後的模仿效應，檢警單位相關作為為何。刑事局警政監廖宗宏表示，案發後迄今已掌握118案，並查緝23案和22嫌，目前仍持續每日通報、查緝。

立法院司法及法制委員會今天邀請法務部長率所屬相關單位進行「無差別攻擊犯罪事件之防治與量刑檢討」專題報告，並備質詢。

國民黨立委林倩綺質詢問到，此案發生後，網路社群平台出現一些未查證的訊息，包括犯嫌家世背景、國籍和身分、陰謀論相關指控，以及刻意渲染境外勢力滲透、特定族群和製造恐攻等說法，當時都未獲得警方證實，還被很多專業人士談論為造謠。

林倩綺認為，很多資訊戰會從失控言論、資訊趁虛而入，往往透過重大公安事件，利用恐懼、不安和憤怒，來放大社會的內部矛盾，刻意挑動平日關心的政黨、族群、身分和對立，削弱整個社會的互信和理性。

她關切問到，多元社會常會面對許多未預期狀態，案發後很多訊息明顯涉及不實資訊、惡意煽動對立，警政機關目前因應作為為何。

林倩綺表示，事件發生當下，很多謠言、陰謀論和仇恨言論都會在社會中發酵，進而引發國安問題，應聚焦不要擴大成其他不相干的問題。

內政部警政署刑事局警政監廖宗宏答詢表示，案發當時就成立專案小組，並針對網路攻擊和不實言論進行每日統計，目前已掌握118案，並查緝23案和22名犯嫌，持續管制和通報各縣市警局查緝。

廖宗宏說，針對若有人同時大量散佈不實言論情形，會立即通報各縣市警察局和相關部會處理。

林倩綺緊接著提到，無差別事件攻擊過後，陰謀論和仇恨對立的發酵，有時會產生集體暴力和模仿再現，對於仿效效應警訊出現，法務部說會啟動應變作為和成立專案小組，目前檢調機關作為現況為何。

法務部長鄭銘謙表示，從案發後至昨天為止，共偵辦40案、被告38人（起訴5人），聲押18件、羈押13人、具保9人、暫時安置1人，督察和應變小組是專責辦案，全力查緝模仿效應和壓制，另對被害人也採取關懷機制。

針對模仿效應前端處置作為，行政院國土安全辦公室參議劉振安說，後續會督導相關單位，進行預警和策進作為。

民進黨籍立委吳思瑤則表示，自己的電子信箱在10月時就遭人冒用，並揚言要發動國慶日恐怖攻擊；這個月又再被冒用並威脅要發動無差別攻擊，從22至29日共計6次，每次都要跑警局報案，不勝其擾。

吳思瑤說，台北市北投區在無差別攻擊事件後也被點名，目前都在戒備中，警方先前查出IP在境外越南。無論如何，這種網路仿效效應都造成社會恐慌和遭冒用者的不堪其擾，希望警政署的網路查察偵辦要有所作為。

廖宗宏表示，目前仍在查證中，後續會進行報告。