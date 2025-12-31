快訊

她貼文控台南男持路邊鐵片作勢攻擊 要報案警竟回「不會對你怎麼樣」

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

一名女子指控，她在台南市北區台南公園前路口騎車停等紅燈時，一名男子突然走到面前，拿起路邊一塊鐵片對她揮舞、作勢攻擊；她前往派出所報案，員警居然回「他在這一帶很有名，不會真的對你怎麼樣」，讓女子不滿PO網。警方回應，已通知該名男子到案函送裁罰。

台南市警第五分局副分局長陳柏宇指出，本案發生於12月27日上午10時許，地點位於北區公園路台南公園前路口；當時該名男子手持方形鐵片於路上揮舞，行為已對用路人安全造成威脅及驚嚇，涉違反社會秩序維護法第63條第1項第6款「以其他方法驚嚇他人，有危害安全之虞者」。

陳柏宇說明，分局已通知該名男子到案說明，將函送台南地方法院裁處；至於民眾反映情事，分局高度重視，已啟動內部調查，針對員警受理報案時應對方式，若確有用語不夠周延、未能同理民眾感受情形，分局將進行檢討，並加強員警教育訓練。

據了解，該名男子為當地一名街友，這次他在騎車等紅燈的女子面前揮舞鐵片，讓女子受到驚嚇；女子PO網指控，要報警時，員警居然說「他在這一帶很有名，不會真的對你怎麼樣」，讓她很失望。

分局表示，將要求同仁於受理案件時，應秉持同理心與專業態度，讓民眾感受到警方對人身安全的重視。

一名女子指控，她在台南市北區台南公園前路口騎車停等紅燈時,一名男子突然走到面前,拿起路邊一塊鐵片對她揮舞、作勢攻擊。圖／翻攝自社會事新聞影音
