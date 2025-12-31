快訊

消失的法人／法人沒進場園長、教保員硬扛 非營利沒保障

蔡依林演唱會藏各種彩蛋！音樂總監揭幕後祕辛「可多刷幾場尋寶」

驚！婦人帶菜刀直闖台中地院 10多名警著防彈背心盾牌衝現場

聽新聞
0:00 / 0:00

德國發生鑿穿金庫牆壁行竊大案 專家：銀行金庫多採「雙層金庫」防範

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

德國發生歹徒以大型鑽孔設備，破壞銀行金庫外牆後行竊，銀行損失上看33億元，台中市刑大肅竊組表示，銀行業為避免「鑿牆竊案」，現行金庫都會採取複材鋼構金庫牆，使用鋼板、鋼筋混凝土、耐鑽材料，也會設計「雙層金庫結構」，增加破壞時間，另外地板、牆面會加裝震動與熱源感測器偵測破孔鑽削。

台中市刑大肅竊組指出，銀行也會在金庫加裝紅外線、雷達偵測、玻璃破壞感應器、防盜磁簧，在金庫與保管箱區使用AI智慧影像分析，偵測無人時段異常活動，也有UPS備援電力，避免歹徒以斷電手法破壞監控

肅竊組表示，若金庫設在地下室，則需加強地下管線、連通建築的結構弱點防護。附近若有長時間施工，需向當地警察機關報備，銀行派員不定時查核。

肅竊組說，軟體管理制度與人員也是防竊重點，員工及保管箱客戶需實施雙因子驗證、動態辨識系統，進出金庫須雙人陪同，全程錄影存證，建議銀行端保管箱存取紀錄系統，必要時可供警方快速查核，落實夜間封存程序與每日巡檢紀錄簽核制度，定期辦理防入侵演練、資安及應變訓練。

肅竊組指出，會監控高風險犯嫌、慣竊，掌握日常活動、工作情形等，掌握先機，避免其犯案；另針對較容易發生竊盜案件的熱點及熱時，加強規畫勤務提高盤查強度，落實巡邏、路檢等勤務作為防制類似案件。

德國一家銀行傳出30日遭歹徒以大型設備破壞金庫後，竊取財物。路透
德國一家銀行傳出30日遭歹徒以大型設備破壞金庫後，竊取財物。路透

台中市 監控 電力

延伸閱讀

德國耶誕假期銀行金庫被鑿穿恐洗劫33億 學者：國內慎防節日犯案模式

影／宜蘭知名「冰棒土地公廟」再傳失竊 功德箱被抱走卻只偷走零錢

麵包、糕點冷藏還是放室溫以保持新鮮度？專家說用2個因素判斷

身分反轉！美兩名資安專家勾結勒索集團 向業者索討數百萬美元認罪

相關新聞

霧峰乾溪東路機車與大貨車擦撞 20歲女大生OHCA搶救中

31日中午12時04分許，台中市霧峰區乾溪東路發生重大交通事故，一部機車與大貨車發生碰撞事故。警消接獲通報後，由仁化分隊...

驚！婦人帶菜刀直闖台中地院 10多名警著防彈背心盾牌衝現場

台北車站、中山南西商圈12月19日隨機殺人案後，為防止模仿效應，全台警方均高度戒備，各地檢署也成立「防範恐怖攻擊應變小組...

基隆湖海路又見巨石從山壁滾落 斑馬線處衝入車道幸未砸中人車

基隆市湖海路今天又發生落石，岩石從山壁滾落，掉落在車道上。因為岩石非常的大，獲報前往處理的警、消和工務處人員，慶幸沒有人...

彰化市南郭路住宅火警奪命 74歲女屋主身亡、1消防員受傷

彰化市南郭路1段今天上午1處住宅發生火警，火勢猛烈，共造成5棟房屋燒毀，現場發現74歲林姓女屋主燒焦屍體，並有1名消防隊...

桃機一航廈驚傳火警 旅客攜帶之行動電源因碰撞自燃

桃園國際機場第一航廈報到大廳昨晚22時35分發生一起行動電源自燃案，一名本國籍許姓男子準備辦理報到手續時，發現隨行背包冒...

她貼文控台南男持路邊鐵片作勢攻擊 要報案警竟回「不會對你怎麼樣」

一名女子指控，她在台南市北區台南公園前路口騎車停等紅燈時，一名男子突然走到面前，拿起路邊一塊鐵片對她揮舞、作勢攻擊；她前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。