德國發生鑿穿金庫牆壁行竊大案 專家：銀行金庫多採「雙層金庫」防範

德國發生歹徒以大型鑽孔設備，破壞銀行金庫外牆後行竊，銀行損失上看33億元，台中市刑大肅竊組表示，銀行業為避免「鑿牆竊案」，現行金庫都會採取複材鋼構金庫牆，使用鋼板、鋼筋混凝土、耐鑽材料，也會設計「雙層金庫結構」，增加破壞時間，另外地板、牆面會加裝震動與熱源感測器偵測破孔鑽削。

台中市刑大肅竊組指出，銀行也會在金庫加裝紅外線、雷達偵測、玻璃破壞感應器、防盜磁簧，在金庫與保管箱區使用AI智慧影像分析，偵測無人時段異常活動，也有UPS備援電力，避免歹徒以斷電手法破壞監控。

肅竊組表示，若金庫設在地下室，則需加強地下管線、連通建築的結構弱點防護。附近若有長時間施工，需向當地警察機關報備，銀行派員不定時查核。

肅竊組說，軟體管理制度與人員也是防竊重點，員工及保管箱客戶需實施雙因子驗證、動態辨識系統，進出金庫須雙人陪同，全程錄影存證，建議銀行端保管箱存取紀錄系統，必要時可供警方快速查核，落實夜間封存程序與每日巡檢紀錄簽核制度，定期辦理防入侵演練、資安及應變訓練。