快訊

消失的法人／法人沒進場園長、教保員硬扛 非營利沒保障

蔡依林演唱會藏各種彩蛋！音樂總監揭幕後祕辛「可多刷幾場尋寶」

驚！婦人帶菜刀直闖台中地院 10多名警著防彈背心盾牌衝現場

聽新聞
0:00 / 0:00

25歲男多次在社群平台留言「暗殺總統」恐嚇公眾罪送辦

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

台北捷運1219發生隨機殺人案，杜絕模仿犯發生，警方強化網路巡邏，25歲謝姓男子多次在threads平台留言「暗殺總統」等內容，屏東縣警方偵辦，今將謝男帶回調查，警詢後依恐嚇公眾罪移送，檢方訊問後請回。

屏東縣警察局指出，日前接獲報案，特定帳號在Threads平台發表恐嚇言論，多次留言「暗殺總統」內容，為防止該網路恐慌言論影響社會秩序，隨即展開偵辦。

警方獲報後，鎖定嫌犯住在高雄25歲的謝姓男子，謝男平日從事保全。警方今將謝男帶回，警詢後依恐嚇公眾罪嫌送屏東地檢署，檢方訊問後請回。

警方提醒，言論自由是憲法保障人民權利，惟並非毫無界線，凡涉及暴力、危害公眾安全或散布危害社會安定之不實訊息，皆已逾越合法保障範圍，將秉持保障合法取締非法的態度，對於任何發表恐嚇安全之言論都力求嚴速查辦。

高市25歲謝姓男子在threads社群平台多次留言「暗殺總統」。圖／讀者提供
高市25歲謝姓男子在threads社群平台多次留言「暗殺總統」。圖／讀者提供
高市25歲謝姓男子在threads社群平台多次留言「暗殺總統」。圖／讀者提供
高市25歲謝姓男子在threads社群平台多次留言「暗殺總統」。圖／讀者提供

屏東縣 恐嚇 台北捷運

延伸閱讀

蔡依林演唱會能站起來跳嗎？小禎曝「歌迷互嗆」畫面喊：兩難呀

疑俄羅斯假資訊 波蘭促歐盟調查TikTok生成式AI內容

曹西平未婚原因曝光！狄鶯直球問：「你是GAY嗎」暗戀她長達30年

影／婦人遭騙800多萬 屏東市鬧區警圍捕逮2車手1人在逃

相關新聞

霧峰乾溪東路機車與大貨車擦撞 20歲女大生OHCA搶救中

31日中午12時04分許，台中市霧峰區乾溪東路發生重大交通事故，一部機車與大貨車發生碰撞事故。警消接獲通報後，由仁化分隊...

驚！婦人帶菜刀直闖台中地院 10多名警著防彈背心盾牌衝現場

台北車站、中山南西商圈12月19日隨機殺人案後，為防止模仿效應，全台警方均高度戒備，各地檢署也成立「防範恐怖攻擊應變小組...

基隆湖海路又見巨石從山壁滾落 斑馬線處衝入車道幸未砸中人車

基隆市湖海路今天又發生落石，岩石從山壁滾落，掉落在車道上。因為岩石非常的大，獲報前往處理的警、消和工務處人員，慶幸沒有人...

彰化市南郭路住宅火警奪命 74歲女屋主身亡、1消防員受傷

彰化市南郭路1段今天上午1處住宅發生火警，火勢猛烈，共造成5棟房屋燒毀，現場發現74歲林姓女屋主燒焦屍體，並有1名消防隊...

桃機一航廈驚傳火警 旅客攜帶之行動電源因碰撞自燃

桃園國際機場第一航廈報到大廳昨晚22時35分發生一起行動電源自燃案，一名本國籍許姓男子準備辦理報到手續時，發現隨行背包冒...

她貼文控台南男持路邊鐵片作勢攻擊 要報案警竟回「不會對你怎麼樣」

一名女子指控，她在台南市北區台南公園前路口騎車停等紅燈時，一名男子突然走到面前，拿起路邊一塊鐵片對她揮舞、作勢攻擊；她前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。