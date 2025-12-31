國5宜蘭羅東交流道附近兩車交叉撞噴飛側翻 車頭壓爛釀5傷送醫

國5位於宜蘭羅東交流道附近昨天下午發生一起交叉撞車禍，撞擊力道猛烈，造成休旅車側翻，壓在另一車車頭，車頭全凹陷，車禍發生後兩車都偏離車道，懸在路旁的農田側溝，２名駕駛及3名女乘客受傷送醫，雙方均無酒駕。

車禍發生在羅東鎮新群二路與中山路1段199巷口，羅東警分局獲報後派員到場處理，經查67歲陳女獨自駕駛白色自小客車沿新群二路往191線方向行駛，與年僅19歲的林男車上載3名年輕女子，沿新群一路往中山路一段199巷方向行駛，雙方行經路口時發生交叉撞。

其中一輛車開往國五方向的191線，當下撞擊力道猛烈，氣囊爆開、輪胎變形，另一休旅車側翻車頂凹陷，前車窗玻璃碎裂，這起碰撞事故造成兩位駕駛及3名女乘客都受傷，雙方駕駛經檢測皆無酒精反應，詳細肇事原因待警方釐清中。