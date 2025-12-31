驚！婦人帶菜刀直闖台中地院 10多名警著防彈背心盾牌衝現場

台北車站、中山南西商圈12月19日隨機殺人案後，為防止模仿效應，全台警方均高度戒備，各地檢署也成立「防範恐怖攻擊應變小組」坐鎮。台中楊姓婦人今中午包包中攜帶1把菜刀，進入台中地院被X光機發現攔下，楊失控與法警大聲爭吵，驚動轄區警方10多人持盾牌趕抵達，所幸虛驚一場。

楊婦今中午11點多攜帶多包包、提袋等進入台中地院打算到1樓的郵局領錢，因院檢維安規定，進入民眾隨身物需要通過X光機掃描檢查，當下大門值班法警、警衛卻驚覺，楊婦包包內竟然夾藏1把菜刀。

法警、警衛當下立刻反應，要求楊不得將刀械攜帶入內，未料楊卻心生不滿，當眾破口大罵，並一再稱「為什麼不可以！」「你憑什麼罵我」，雙方吵的不可開交。

雖然台中院、檢不時常有當事人在公共區域失控開罵，但楊聲量之大，連在同棟5、6樓的法官都聽見爭吵聲，加上正值用餐時段，也引起院內人員、民眾圍觀。

因楊婦堅持不願離去，也不肯交出菜刀讓法警保管，雙方一度僵持，由於正值1219隨機殺人事件後，時機敏感，各公共場所若傳出民眾亮刀，警方均不敢大意。

台中市警局第一分局西區派出所獲報，所長蔡明松帶隊趕赴現場，包括派出所、偵查隊等出動10多名警力，更身著防彈背心、出動盾牌等，楊婦一度仍激動大吼，但在警方解釋下她才同意一起回派出所調查。