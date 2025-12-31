聽新聞
0:00 / 0:00
高雄休旅車失控連撞3車釀1死1傷 女騎士遭撞送醫不治
高雄陳姓男子昨天駕駛休旅車失控，撞上同向的機車女騎士陳姓女子，又繼續行駛近200公尺後，再撞路邊的貨車及路過的1輛轎車後，致陳姓女騎士送醫不治，他也傷重送醫中，確實肇事原因仍有警方調查。
昨天下午1時10分許，65歲的陳姓男子駕駛休旅車，沿高雄市大寮區鳳林三路由南往北行駛，與騎機車要去上班的陳姓女子（39歲）發生擦撞；陳女人車倒地不起，但陳男的休旅車沒立即停下，再繼續往前行駛。
陳男的休旅車行駛約200公尺，在鳳林三路105巷與鳳林三路口，擦撞李姓男子（47歲）的轎車，又撞及停放路旁的另輛小貨車，再撞上路邊房屋圍籬才停車。
警、消據報趕到車禍現場，發現陳姓男子和陳姓女騎士傷重，送往高雄長庚醫院搶救，陳女傷重不治。陳男經檢測血液酒精濃度，無酒精反應，有腦出血現象、胸部受傷，仍住院觀察。李姓男子酒測後，無酒精反應。
警方懷疑陳男疑自身身體狀況，或過度疲勞駕車肇事，但確實車禍肇事原因由待釐清，並將依過失致死罪嫌查辦陳全案。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言