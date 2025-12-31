快訊

消失的法人／法人沒進場園長、教保員硬扛 非營利沒保障

蔡依林演唱會藏各種彩蛋！音樂總監揭幕後祕辛「可多刷幾場尋寶」

驚！婦人帶菜刀直闖台中地院 10多名警著防彈背心盾牌衝現場

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄休旅車失控連撞3車釀1死1傷 女騎士遭撞送醫不治

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄陳姓男子昨天駕駛休旅車失控，撞上同向的機車女騎士陳姓女子，又繼續行駛近200公尺後，再撞路邊的貨車及路過的1輛轎車後，致陳姓女騎士送醫不治，他也傷重送醫中，確實肇事原因仍有警方調查。

昨天下午1時10分許，65歲的陳姓男子駕駛休旅車，沿高雄市大寮區鳳林三路由南往北行駛，與騎機車要去上班的陳姓女子（39歲）發生擦撞；陳女人車倒地不起，但陳男的休旅車沒立即停下，再繼續往前行駛。

陳男的休旅車行駛約200公尺，在鳳林三路105巷與鳳林三路口，擦撞李姓男子（47歲）的轎車，又撞及停放路旁的另輛小貨車，再撞上路邊房屋圍籬才停車。

警、消據報趕到車禍現場，發現陳姓男子和陳姓女騎士傷重，送往高雄長庚醫院搶救，陳女傷重不治。陳男經檢測血液酒精濃度，無酒精反應，有腦出血現象、胸部受傷，仍住院觀察。李姓男子酒測後，無酒精反應。

警方懷疑陳男疑自身身體狀況，或過度疲勞駕車肇事，但確實車禍肇事原因由待釐清，並將依過失致死罪嫌查辦陳全案。

陳姓男子駕駛休旅車連撞3車，釀1死1傷，女騎士遭撞送醫不治。記者林保光／翻攝
陳姓男子駕駛休旅車連撞3車，釀1死1傷，女騎士遭撞送醫不治。記者林保光／翻攝
陳姓男子駕駛休旅車連撞3車，釀1死1傷，女騎士遭撞送醫不治。記者林保光／翻攝
陳姓男子駕駛休旅車連撞3車，釀1死1傷，女騎士遭撞送醫不治。記者林保光／翻攝
陳姓男子駕駛休旅車連撞3車，釀1死1傷，女騎士遭撞送醫不治。記者林保光／翻攝
陳姓男子駕駛休旅車連撞3車，釀1死1傷，女騎士遭撞送醫不治。記者林保光／翻攝

休旅車 車禍 過失致死

延伸閱讀

台北車展休旅車、能源車 炒熱場子

高雄望族「三信幫」才女林孟貴辭世 曾任監委、父親創辦三信家商

台中親親戲院前嚴重車禍！休旅車迴轉後方騎士急閃避 男重摔命危送醫

台中女騎士遭聯結車輾過「臟器外露」送醫不治 肇事司機被送辦

相關新聞

霧峰乾溪東路機車與大貨車擦撞 20歲女大生OHCA搶救中

31日中午12時04分許，台中市霧峰區乾溪東路發生重大交通事故，一部機車與大貨車發生碰撞事故。警消接獲通報後，由仁化分隊...

驚！婦人帶菜刀直闖台中地院 10多名警著防彈背心盾牌衝現場

台北車站、中山南西商圈12月19日隨機殺人案後，為防止模仿效應，全台警方均高度戒備，各地檢署也成立「防範恐怖攻擊應變小組...

基隆湖海路又見巨石從山壁滾落 斑馬線處衝入車道幸未砸中人車

基隆市湖海路今天又發生落石，岩石從山壁滾落，掉落在車道上。因為岩石非常的大，獲報前往處理的警、消和工務處人員，慶幸沒有人...

彰化市南郭路住宅火警奪命 74歲女屋主身亡、1消防員受傷

彰化市南郭路1段今天上午1處住宅發生火警，火勢猛烈，共造成5棟房屋燒毀，現場發現74歲林姓女屋主燒焦屍體，並有1名消防隊...

桃機一航廈驚傳火警 旅客攜帶之行動電源因碰撞自燃

桃園國際機場第一航廈報到大廳昨晚22時35分發生一起行動電源自燃案，一名本國籍許姓男子準備辦理報到手續時，發現隨行背包冒...

她貼文控台南男持路邊鐵片作勢攻擊 要報案警竟回「不會對你怎麼樣」

一名女子指控，她在台南市北區台南公園前路口騎車停等紅燈時，一名男子突然走到面前，拿起路邊一塊鐵片對她揮舞、作勢攻擊；她前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。