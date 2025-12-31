高雄休旅車失控連撞3車釀1死1傷 女騎士遭撞送醫不治

高雄陳姓男子昨天駕駛休旅車失控，撞上同向的機車女騎士陳姓女子，又繼續行駛近200公尺後，再撞路邊的貨車及路過的1輛轎車後，致陳姓女騎士送醫不治，他也傷重送醫中，確實肇事原因仍有警方調查。

昨天下午1時10分許，65歲的陳姓男子駕駛休旅車，沿高雄市大寮區鳳林三路由南往北行駛，與騎機車要去上班的陳姓女子（39歲）發生擦撞；陳女人車倒地不起，但陳男的休旅車沒立即停下，再繼續往前行駛。

陳男的休旅車行駛約200公尺，在鳳林三路105巷與鳳林三路口，擦撞李姓男子（47歲）的轎車，又撞及停放路旁的另輛小貨車，再撞上路邊房屋圍籬才停車。

警、消據報趕到車禍現場，發現陳姓男子和陳姓女騎士傷重，送往高雄長庚醫院搶救，陳女傷重不治。陳男經檢測血液酒精濃度，無酒精反應，有腦出血現象、胸部受傷，仍住院觀察。李姓男子酒測後，無酒精反應。