聽新聞
0:00 / 0:00
校園走路僅7分鐘！時尚會館暗藏性交易 北市警二度查獲斷他水電
台北市中山區民生東路二段的「山水閣男女時尚會館」，打著養生名義暗地從事色情交易，去年11月才被警方查獲，列為重點列管場所，沒想到事隔一年仍未收手，中山警方今年11月再度上門查緝，當場查獲非法性交易，警方隨即啟動最重手段，對該處執行斷水、斷電。
警方指出，該會館地點相當敏感，位在商業、住宅混合區域，周邊金融機構、辦公大樓、餐飲店家密集，人來人往，距離校園步行僅約7分鐘，是學生與居民日常通行路線，對社區治安與兒少安全構成實質威脅。
中山警分局蒐證，11月25日再次查獲「山水閣」以養生館名義從事性交易，現場帶回營業負責人、工作人員及女按摩師等共5人，依妨害風化相關規定送辦並裁罰，並通報台北市政府都市發展局啟動後續行政處分。
由於該會館屬「再犯」案件，且早已列管，中山警方昨天下午會同市府建管處、台電與自來水公司，直接到場執行斷水斷電，封堵營業空間，防止業者再度死灰復燃。
警方統計，今年以來中山警分局已取締色情營業場所24件，比去年13件多出近一倍，警方強調，對於校園周邊、人口密集地段的色情不法，將採取「查到就辦、再犯就重罰」原則，不排除持續祭出斷水斷電等強制手段，展現零容忍態度。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言