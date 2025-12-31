校園走路僅7分鐘！時尚會館暗藏性交易 北市警二度查獲斷他水電

台北市中山區民生東路二段的「山水閣男女時尚會館」，打著養生名義暗地從事色情交易，去年11月才被警方查獲，列為重點列管場所，沒想到事隔一年仍未收手，中山警方今年11月再度上門查緝，當場查獲非法性交易，警方隨即啟動最重手段，對該處執行斷水、斷電。

警方指出，該會館地點相當敏感，位在商業、住宅混合區域，周邊金融機構、辦公大樓、餐飲店家密集，人來人往，距離校園步行僅約7分鐘，是學生與居民日常通行路線，對社區治安與兒少安全構成實質威脅。

中山警分局蒐證，11月25日再次查獲「山水閣」以養生館名義從事性交易，現場帶回營業負責人、工作人員及女按摩師等共5人，依妨害風化相關規定送辦並裁罰，並通報台北市政府都市發展局啟動後續行政處分。

由於該會館屬「再犯」案件，且早已列管，中山警方昨天下午會同市府建管處、台電與自來水公司，直接到場執行斷水斷電，封堵營業空間，防止業者再度死灰復燃。