快訊

消失的法人／法人沒進場園長、教保員硬扛 非營利沒保障

蔡依林演唱會藏各種彩蛋！音樂總監揭幕後祕辛「可多刷幾場尋寶」

驚！婦人帶菜刀直闖台中地院 10多名警著防彈背心盾牌衝現場

桃機一航廈傳爆炸聲 旅客行動電源自燃起火未釀災

中央社／ 桃園31日電

桃園機場第一航廈出境大廳昨晚傳出爆炸聲響並飄出煙味，航警到場後發現是旅客包包內的鋰電池行動電源不明原因自燃，經消防人員取出置於水桶後獲得控制，所幸旅客僅受輕微燙傷。

警政署航空警察局今天表示，昨天晚間10時35分許接獲通報，桃園國際機場第一航廈出境大廳有人燃放煙火，保安大隊員警趕赴現場後發現是一名出境旅客隨身包包內的鋰電池不明原因自燃，旅客發現火花後有試圖踩滅火勢。

警方表示，員警到場時，旅客已經將側背包放在地上，經封鎖現場、通知機場消防隊，消防人員將鋰電池取出置於水桶後未繼續燃燒，現場獲得控制；這名旅客左手輕微燙傷，在員警陪同下至機場內聯新醫院就診，經簡易包紮後無大礙、自行離去。

桃園國際機場股份有限公司表示，初步調查起火原因疑為鋰電池行動電源因碰撞導致異常，相關單位迅速啟動應變機制，隔離現場、維持動線順暢並加強排風，整體機場營運未受影響。

桃機公司表示，適逢元旦疏運期間，提醒旅客搭乘航班前應檢查隨身鋰電池是否有破損、膨脹或異常情形，並妥善收納。

桃園國際機場第一航廈30日晚間發生旅客行動電源起火意外，經消防人員取出置於水桶後獲得控制，旅客僅手部輕微燙傷。（警方提供）中央社
桃園國際機場第一航廈30日晚間發生旅客行動電源起火意外，經消防人員取出置於水桶後獲得控制，旅客僅手部輕微燙傷。（警方提供）中央社

桃園機場 電池 行動電源

延伸閱讀

影／桃機第三航廈上梁典禮 力拼明年三月封頂2027完工

台66桃園平鎮路段砂石車自燃...後方車猛叭 司機急跳車

桃機第三航廈北廊廳正式啟用 將有效紓解清晨轉機與出境尖峰壓力

行動電源新品齊發 PHILIPS舊換新7.5折 Belkin《動物方城市》聯名吸睛

相關新聞

霧峰乾溪東路機車與大貨車擦撞 20歲女大生OHCA搶救中

31日中午12時04分許，台中市霧峰區乾溪東路發生重大交通事故，一部機車與大貨車發生碰撞事故。警消接獲通報後，由仁化分隊...

驚！婦人帶菜刀直闖台中地院 10多名警著防彈背心盾牌衝現場

台北車站、中山南西商圈12月19日隨機殺人案後，為防止模仿效應，全台警方均高度戒備，各地檢署也成立「防範恐怖攻擊應變小組...

基隆湖海路又見巨石從山壁滾落 斑馬線處衝入車道幸未砸中人車

基隆市湖海路今天又發生落石，岩石從山壁滾落，掉落在車道上。因為岩石非常的大，獲報前往處理的警、消和工務處人員，慶幸沒有人...

桃機一航廈驚傳火警 旅客攜帶之行動電源因碰撞自燃

桃園國際機場第一航廈報到大廳昨晚22時35分發生一起行動電源自燃案，一名本國籍許姓男子準備辦理報到手續時，發現隨行背包冒...

她貼文控台南男持路邊鐵片作勢攻擊 要報案警竟回「不會對你怎麼樣」

一名女子指控，她在台南市北區台南公園前路口騎車停等紅燈時，一名男子突然走到面前，拿起路邊一塊鐵片對她揮舞、作勢攻擊；她前...

德國發生鑿穿金庫牆壁行竊大案 專家：銀行金庫多採「雙層金庫」防範

德國發生歹徒以大型鑽孔設備，破壞銀行金庫外牆後行竊，銀行損失上看33億元，台中市刑大肅竊組表示，銀行業為避免「鑿牆竊案」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。