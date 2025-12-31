桃機一航廈傳爆炸聲 旅客行動電源自燃起火未釀災

桃園機場第一航廈出境大廳昨晚傳出爆炸聲響並飄出煙味，航警到場後發現是旅客包包內的鋰電池行動電源不明原因自燃，經消防人員取出置於水桶後獲得控制，所幸旅客僅受輕微燙傷。

警政署航空警察局今天表示，昨天晚間10時35分許接獲通報，桃園國際機場第一航廈出境大廳有人燃放煙火，保安大隊員警趕赴現場後發現是一名出境旅客隨身包包內的鋰電池不明原因自燃，旅客發現火花後有試圖踩滅火勢。

警方表示，員警到場時，旅客已經將側背包放在地上，經封鎖現場、通知機場消防隊，消防人員將鋰電池取出置於水桶後未繼續燃燒，現場獲得控制；這名旅客左手輕微燙傷，在員警陪同下至機場內聯新醫院就診，經簡易包紮後無大礙、自行離去。

桃園國際機場股份有限公司表示，初步調查起火原因疑為鋰電池行動電源因碰撞導致異常，相關單位迅速啟動應變機制，隔離現場、維持動線順暢並加強排風，整體機場營運未受影響。