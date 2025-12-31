影／宜蘭知名「冰棒土地公廟」再傳失竊 功德箱被抱走卻只偷走零錢

快訊

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭壯圍順風宮土地公廟提供冰棒免費吃，吸引遊客，也是網紅宮廟，未料被竊小盯上，本月初有男子潛入偷走功德箱約2萬元現金，今天凌晨再度有人入內行竊，抱走整個功德箱，所幸廟方早有防範，每天都會整理拿走大鈔安放，這名竊賊只偷走零錢

順風宮土地公廟又被稱為「冰棒土地公廟」，提供各種口味冰棒給民眾品嘗，人氣很夯。廟方今天上午發現功德箱不翼而飛，從監視器畫面看起來，今天凌晨12點多，寒天細雨中一名男子穿著厚重衣物，從廟前廣場緩步進入，直接走向功德箱位置。

畫面中顯示，男子抱起功德箱後先是搖晃了幾下，可能發現裡面沒什麼錢，本來想放回原位，幾秒後又決定整個抱走，再步行走路離去，並無人接應。由於行竊者穿著紅色帽T、戴口罩，一時難以辨識是否為熟人或當地人所為。

廟方表示，本月初才被偷過一次，早有防範，所以每天晚上在人員離開前都會整理功德箱，把大鈔取走妥善存放，這次只被偷了一些零錢，已經報請礁溪警分局追查中。

信眾批評行竊者，「神明的東西都敢拿，不會覺得良心不安嗎？」「舉頭三尺有神明，不應該這樣做」。廟方林光賢表示，土地公廟很歡迎大家來參拜、吃吃冰，求取平安，但不要拿走不是自己的東西。

宜蘭壯圍鄉一間相當知名的「冰棒土地公廟」再傳失竊。今天凌晨，有名男子穿紅帽T、戴口罩走入廟裡行竊，把功德箱整個抱走，還好只被偷走一些零錢。圖／廟方提供
