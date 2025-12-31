影／宜蘭知名「冰棒土地公廟」再傳失竊 功德箱被抱走卻只偷走零錢

宜蘭壯圍順風宮土地公廟提供冰棒免費吃，吸引遊客，也是網紅宮廟，未料被竊小盯上，本月初有男子潛入偷走功德箱約2萬元現金，今天凌晨再度有人入內行竊，抱走整個功德箱，所幸廟方早有防範，每天都會整理拿走大鈔安放，這名竊賊只偷走零錢。

順風宮土地公廟又被稱為「冰棒土地公廟」，提供各種口味冰棒給民眾品嘗，人氣很夯。廟方今天上午發現功德箱不翼而飛，從監視器畫面看起來，今天凌晨12點多，寒天細雨中一名男子穿著厚重衣物，從廟前廣場緩步進入，直接走向功德箱位置。

畫面中顯示，男子抱起功德箱後先是搖晃了幾下，可能發現裡面沒什麼錢，本來想放回原位，幾秒後又決定整個抱走，再步行走路離去，並無人接應。由於行竊者穿著紅色帽T、戴口罩，一時難以辨識是否為熟人或當地人所為。

廟方表示，本月初才被偷過一次，早有防範，所以每天晚上在人員離開前都會整理功德箱，把大鈔取走妥善存放，這次只被偷了一些零錢，已經報請礁溪警分局追查中。