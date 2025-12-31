國1苗栗公館緩撞車又挨撞 肇事轎車使用輔助駕駛

一輛轎車今天上午在國道1號苗栗縣公館鄉路段撞及路肩施工緩撞車，車頭嚴重毀損，無人傷亡，警方初步調查，休旅車使用輔助駕駛，林姓駕駛疑精神不濟肇禍。

國道公路警察局第二公路警察大隊今天上午9點17分接獲報案，國1號130.3公里處公館路段北向，發生交通事故，初步調查，林姓男子（27歲）駕駛轎車，自述有使用輔助駕駛系統，疑因精神不濟，撞擊外側路肩蔡姓男子（58歲）駕駛施工緩撞車肇事，車頭嚴重毀損，無人受傷。