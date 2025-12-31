聽新聞
低溫天桃園失智婦散步迷路警分局徘徊 熱心警助返家
桃園市龍潭區88歲婦人日前沒告知家人就獨自外出散步，因忘記返家的路，走到龍潭警察分局前徘徊，值班員警發現後上前關心，發現長者疑失智迷途，於是帶她回派出所查出身分後，通知家人帶她返家。
龍潭警察分局聖亭派出所巡佐陳秉贏、警員詹宗澤在所內值勤時，發現一名婦人在分局門口徘徊，因為天冷一早只有10度，上前問婦人是不是需要幫忙，婦人說只是散步，警方說天冷早點回去，婦人疑失智答不出話，低聲重複「帶我回家」。
警方於是請她先進派出所休息， 婦人講了家人好幾個電話號碼，但是撥打後都不對，員警請她慢慢想，終於想起正確的，女兒接到電話立即到派出所，表示母親有外出散步習慣，家人都會提醒帶手機，從未走失，這次遇上熱心的員警才能很快連絡上。
