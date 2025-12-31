快訊

低溫天桃園失智婦散步迷路警分局徘徊 熱心警助返家

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導

桃園市龍潭區88歲婦人日前沒告知家人就獨自外出散步，因忘記返家的路，走到龍潭警察分局前徘徊，值班員警發現後上前關心，發現長者疑失智迷途，於是帶她回派出所查出身分後，通知家人帶她返家。

龍潭警察分局聖亭派出所巡佐陳秉贏、警員詹宗澤在所內值勤時，發現一名婦人在分局門口徘徊，因為天冷一早只有10度，上前問婦人是不是需要幫忙，婦人說只是散步，警方說天冷早點回去，婦人疑失智答不出話，低聲重複「帶我回家」。

警方於是請她先進派出所休息， 婦人講了家人好幾個電話號碼，但是撥打後都不對，員警請她慢慢想，終於想起正確的，女兒接到電話立即到派出所，表示母親有外出散步習慣，家人都會提醒帶手機，從未走失，這次遇上熱心的員警才能很快連絡上。

警方先請婦人到派出所休息。記者鄭國樑／翻攝
家人 失智 警察

相關新聞

基隆湖海路又見巨石從山壁滾落 斑馬線處衝入車道幸未砸中人車

基隆市湖海路今天又發生落石，岩石從山壁滾落，掉落在車道上。因為岩石非常的大，獲報前往處理的警、消和工務處人員，慶幸沒有人...

高雄休旅車失控連撞3車釀1死1傷 女騎士遭撞送醫不治

高雄陳姓男子昨天駕駛休旅車失控，撞上同向的機車女騎士陳姓女子，又繼續行駛近200公尺後，再撞路邊的貨車及路過的1輛轎車後...

校園走路僅7分鐘！時尚會館暗藏性交易 北市警二度查獲斷他水電

台北市中山區民生東路二段的「山水閣男女時尚會館」，打著養生名義暗地從事色情交易，去年11月才被警方查獲，列為重點列管場所...

影／宜蘭知名「冰棒土地公廟」再傳失竊 功德箱被抱走卻只偷走零錢

宜蘭壯圍順風宮土地公廟提供冰棒免費吃，吸引遊客，也是網紅宮廟，未料被竊小盯上，本月初有男子潛入偷走功德箱約2萬元現金，今...

國1苗栗公館緩撞車又挨撞 肇事轎車使用輔助駕駛

一輛轎車今天上午在國道1號苗栗縣公館鄉路段撞及路肩施工緩撞車，車頭嚴重毀損，無人傷亡，警方初步調查，休旅車使用輔助駕駛，...

