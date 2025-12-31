老婦外出迷途無助喊「帶我回家」龍潭警暖心助團圓

快訊

老婦人於12月27日中午獨自出門散步，但因忘記返家的路在龍潭分局前徘徊。圖：讀者提供

桃園市龍潭區一名88歲王姓老婦人，於12月27日中午在未告知家屬的情況下，獨自出門散步，但因忘記返家的路在龍潭警分局前徘徊，值班員警發現後主動趨前關心詢問，發現老婦人疑似失智迷途，立即將其帶回派出所查證確認身分，並通知家屬前來將其平安帶返家。

S 8380444 0
員警見該名老婦人在戶外停留多時，隨即主動上前關心。圖：讀者提供

聖亭派出所說明，巡佐陳秉贏、警員詹宗澤於12月27日中午在所內值勤時，發現一名老婦人在分局門口徘徊，當日適逢寒流來襲，最低氣溫僅有10度，員警見該名老婦人在戶外停留多時，隨即主動上前關心。

經了解，老婦人疑似有失智情形，當日上午外出散步後忘記返家的路線，見到員警關心不斷低聲重複「帶我回家」。警方立即將老婦人請入派出所內休息，並貼心提供熱薑茶驅寒，待其身體狀況穩定後，耐心詢問相關身分資訊及家屬聯絡方式。老婦人思考後接連說出數組電話號碼，警方逐一撥打確認，卻發現多為空號或錯誤號碼。員警不氣餒，持續以溫和方式引導老婦人回憶，最終成功想起正確聯絡電話，通知家屬前來接回。

同住的女兒到場後向警方表示，母親平日皆有外出散步習慣，雖記憶力逐漸退化，但家人都會提醒攜帶手機，過往從未發生走失情形；當日因未攜帶手機，導致家人無法聯繫，焦急萬分，所幸警方及時發現並妥善照料，讓母親平安無恙返家，否則在這麼寒冷的冬季，後果恐不堪設想。家屬由衷感謝警方積極熱心協助，不斷地鞠躬致謝。

龍潭分局長施宇峰呼籲，家中有長者或需照顧成員，請多加給予關懷及陪伴，儘量陪同出入，並可向社會局申請安心手鍊，或為其配帶能辨識身分的手環或項鍊，以防走失忘了回家的路。民眾如發現疑似迷途長者，亦可立即向警方求助，共同守護長者安全，讓社會更加溫暖安心。

本文章來自《桃園電子報》。

