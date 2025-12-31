高雄唐榮鐵工廠火警 消防局搶滅凌晨控制火勢

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市小港區唐榮鐵工廠昨天深夜發生火警，火勢在廠房內延燒冒出濃煙，附近道路瀰漫煙霧，消防局正動員搶滅火勢，延燒半個多小時後，直到今天凌晨控制火勢。

高雄市消防局表示，昨天深夜11時30分據報，小港區沿海二路鋼鐵工廠發生火警，立即出動17車42人，趕赴搶滅火勢，現場回報無人受傷、受困，直到今天凌晨零時許已控制火勢。初步了解，疑是廠內液壓油洩漏引發火警，確實起火原因待滅火後，由火調人員詳查。

唐榮鐵工廠是國內老牌鐵工廠，1955年設廠，曾是南台灣最大民營鐵工廠，1962年由台灣省政府接管改為省營事業機構，2008年4月因總公司與不銹鋼廠「廠辦合一」計畫，公司所在地變更到高雄市小港區沿海二路，主要營業項目包括各類不銹鋼及超合金鋼捲、鋼胚、鋼錠等產品。

高雄唐榮鐵工廠發生火警，消防隊搶滅火勢。圖／讀者提供
高雄唐榮鐵工廠發生火警，消防隊搶滅火勢。圖／讀者提供
高雄唐榮鐵工廠發生火警，消防隊搶滅火勢。圖／讀者提供
高雄唐榮鐵工廠發生火警，消防隊搶滅火勢。圖／讀者提供

高雄市

