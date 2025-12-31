聽新聞
伴唱機、冷氣全搬回家！台南柳營里長公器私用逾13年 檢起訴
任職迄今逾15年的台南市柳營區黃姓里長，遭控2010年上任起就涉將負責保管的公有財產電視機、伴唱機、冷氣機等搬回家中，還以殯葬回饋金買高級按摩椅私用，都未給里民使用；他偵訊認罪，台南地檢署依侵占公有器材罪起訴。
南市民政局表示，該名里長此案若一審判刑有期徒刑以上，將會依地方制度法停職。
起訴指出，黃姓男子2010年12月25日起擔任柳營區的里長，也是縣市合併首屆里長，結果上任當天就將前村長移交給他保管的電視機、揚聲器、伴唱機、擴音機、麥克風、點歌櫃、光碟機、分離式冷暖氣機等公有財產，搬到自己住處私用，價值估計9萬9287元。
黃姓男子2016年9月底再以柳營區公所發的殯葬回饋金購買價值3萬5800元的3D音響按摩椅，搬至新營區的住處給家人使用；區公所2022年7月辦理里辦公處申請報廢財產時，要求繳回冷氣機，黃卻拒絕，隔1個月財產報廢品公開標售時，該部冷氣機標出，黃還向得標者買回，以續留家中。
直到去年5月柳營區公所盤點財產，才驚覺相關公有財產被黃姓里長搬到家中；廉政署南部地區調查組接獲線報展開偵辦，黃應訊時承認犯行，公所的職員也證稱曾告知黃應將相關物品送回里辦公處或活動中心。
檢方指出，黃男犯貪汙治罪條例，侵占電視機、伴唱機、冷暖氣機等達13年11個月，後來購買的按摩椅也侵占達8年2個月，建請法院審酌侵占公有器材時間頗久但有認罪，量處適當之刑。
