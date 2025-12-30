快訊

高雄左營捷運站突跳電「電梯手扶梯無法使用」 列車正常行駛

共軍對南北射擊27枚火箭彈 國防部：史上落點最接近台灣本島

大巨蛋成樂園公牛狂奔！蔡依林砸9億締造史上最狂開場 4萬人驚掉下巴

新北行車糾紛 男怒丟鞭炮喊「去死」炸傷駕駛…遭殺人未遂起訴

中央社／ 新北30日電

新北中和機車騎士林男因行車糾紛，點燃鞭炮後丟入對方汽車內，車輛瞬間起火，駕駛及時逃離僅手部受傷。檢方認林男應知密閉空間內引燃鞭炮可能造成死亡，依殺人未遂罪起訴。

新北地檢署調查，今年10月15日上午，騎機車的林姓男子在新北市中和區與1輛汽車發生行車糾紛。林男心生不滿，從機車內拿出2枚鞭炮後以打火機點燃，1枚朝車內陳姓駕駛大腿方向丟去，另1枚則丟向副駕位置，火勢迅速延燒，車輛瞬間起火，林男則騎車逃逸。

陳姓駕駛當下立即開車門脫逃，才未釀死亡，但手部仍有二度燒燙傷；身上褲子、車上名牌包、水壺等全遭燒毀。

林男在偵訊時供稱，放在車廂內的鞭炮是之前中秋烤肉剩下的，當時因汽車硬插進車道，一時太氣憤才拿出鞭炮丟向駕駛，並不知後果嚴重。

檢方勘驗監視器畫面及被害人證詞，林男丟鞭炮前以台語向陳姓駕駛大喊「去死」，且按照之前施放過鞭炮的經驗，林男應知鞭炮在人體身上或密閉空間引燃的危險性，甚至可能造成死亡。案發後林男立即逃跑，未協助滅火，足以認定林男主觀上具有殺人之不確定故意，因此不採信林男證詞，17日依刑法殺人未遂、燒毀他人所有物、毀損等罪起訴。

新北市中和區15日中午發生火燒車，經調查是汽車與機車發生行車糾紛，騎士不滿便往汽車內丟擲鞭炮引發火勢，隨後逃逸；警消人員獲報到場將火勢撲滅。翻攝照片／中央社
新北市中和區15日中午發生火燒車，經調查是汽車與機車發生行車糾紛，騎士不滿便往汽車內丟擲鞭炮引發火勢，隨後逃逸；警消人員獲報到場將火勢撲滅。翻攝照片／中央社

殺人未遂 死亡 中和 機車騎士

延伸閱讀

推廣國產豬肉 新北養豬協會舉辦美味品嚐活動獲民眾響應

提供無障礙交通服務 新北復康巴士9成2來自民間捐助

中共圍台軍演 新北議會國民黨團籲：務實建軍、避免口號對抗

防緊急事件 新北公車實戰演練 煙霧彈、刀具逼真

相關新聞

曹西平遺體暫冰存 新北檢：家屬複驗確認授權後再發還

藝人曹西平昨天深夜被乾兒子Jeremy發現倒臥房間地上，遺體已出現屍斑、屍僵明顯死亡。由於曹與家人幾無往來，無血緣關係的...

女買虛擬貨幣約車站面交後察覺有異 假幣商竟趁機搶現金18萬

葉姓女子在網路交友時，網友介紹一名虛擬貨幣商，葉女不疑有他跟虛擬貨幣商交易，要買虛擬貨幣，但卻約在屏東火車站面交，葉女察...

新北行車糾紛 男怒丟鞭炮喊「去死」炸傷駕駛…遭殺人未遂起訴

新北中和區機車騎士林男因行車糾紛，點燃鞭炮後丟入對方汽車內，車輛瞬間起火，駕駛及時逃離僅手部受傷。檢方認林男應知密閉空間...

全台37場跨年晚會、元旦升旗 動員8千警力提升戒備

張文隨機殺人案發後，警政署加強全台跨年晚會、元旦升旗典禮共37場活動維安，規劃投入8千名警力，今要求轄區警察局成立聯合應...

疑內輪差釀禍！高雄港聯結車右轉 輾斷機車騎士右腳掌

高雄港自貿區中遠東方貨櫃場出站口昨天下午發生車禍，聯結車右轉時擦撞葉姓婦人的機車，致葉婦倒地遭輾斷右腳掌，送醫住院治療。...

雲林台19線2人被不明車撞死肇因離奇 1人肢體輾碎疑有兩車肇事

雲林縣台19線元長段由北往南方向，今天清晨天未亮時發生一起重大肇事逃逸車禍，一輛機車和腳踏車被不明車輛猛烈撞及，兩騎士彈...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。