全台37場跨年晚會、元旦升旗 動員8千警力提升戒備

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

張文隨機殺人案發後，警政署加強全台跨年晚會元旦升旗典禮共37場活動維安，規劃投入8千名警力，今要求轄區警察局成立聯合應變指揮所，提升戒備確保民眾安全。

警政署指示相關警察局，整合跨單位資源，邀集「友軍」進駐支援，全面淨化活動場域安全，周延警衛與交通疏導部署，嚴防人潮推擠與踩踏事件發生，明確公告與標示醫療救護站及疏散動線，並

強化危安情資蒐報，提升即時應處能力，對於可能影響公共安全訊息，迅速示警民眾，即時回應澄清，以穩定社會民心。

警政署將動員警力8069人、民力2792人，維護活動安全與秩序，劃分北、中、南3區，由3名副署長、6名警政委員，分別前往指揮所及活動現場督導，了解整備及執行情形，並慰勉執勤員警辛勞。

警政署表示，警察站在維護治安與交通第一線，堅守崗位，不因節慶活動而有絲毫鬆懈；呼籲參加跨年、元旦活動民眾，配合警察及主辦單位引導、管制及檢查，留意自身健康及安全。

張文隨機殺人案發後，警政署加強全台跨年晚會、元旦升旗典禮共37場活動維安，規劃投入8千名警力。圖／警政署提供
