男子台北車站鬧事遭噴防身噴霧 北捷：暴力零容忍
一名男子今天下午在台北車站內鬧事，一旁捷運站長見其有攻擊舉動，立即上前協助壓制並使用防身噴霧劑。北捷強調，對於暴力零容忍，若有類似情況將依法送辦，絕不輕縱。
有民眾今天在社群平台Threads上發文，表示台北車站捷運與台鐵、高鐵轉乘處發生異常狀況，許多警察及保全疑似在追捕一名男子，現場瀰漫嗆鼻的防狼噴霧味道。
台北捷運公司說明，約在今天下午3時，台北車站地下3樓台鐵售票區前，有一名男子攻擊台鐵站務人員及其他旅客，捷運站長便前往協助處理，因該民眾動手推擠，所以使用防身噴霧劑，以制止並確保其他旅客及自身安全。
北捷表示，這名男子隨後被保全、站長及捷運警察壓制，再由鐵路警察帶回處理。北捷表示，強力譴責對台鐵同業及北捷人員使用暴力，對於暴力零容忍，若有類似情況將依法送辦，絕不輕縱。
