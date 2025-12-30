快訊

好市多行李箱又紅了！「30吋前開式」不到3500元 內行人提醒1關鍵

獨／氣氛緊張！漁民富貴角外海直擊「中國海警」船艦 海巡緊跟繞行

4行員A逾2500萬元連環爆 金管會重罰「這銀行」1,200萬元

台南姊弟戀釀男死女傷 凶嫌住女方房子卻潑酸對方

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

57歲蔡姓男子與60歲孫姓女子疑為情侶，今天上午2人爭吵，蔡竟在台南市東區一處大樓屋內對孫女潑灑鹽酸，隨後進入屋內反鎖；孫女邊逃跑邊大喊「救命」，消防獲報到場破門，發現蔡已失去生命跡象，送醫不治。據了解，房屋是女方所有，兩人各自子女

蔡男兒子在台北讀書，這二天回台南母親家，今天下午前往台南市警第一分局德高派出所製作筆錄，蔡兒表示多年前就知道父親有這位女朋友，女方也有子女，父親育有2女1男，另外2女是姐姐；他大約5年沒有跟父親聯絡，不曉得今天為什麼會發生這種事。

台南市消防局今天上午10時19分接獲報案，東區崇德19街一處大樓發生蔡姓男子對孫姓女子潑灑鹽酸，蔡隨即進入屋內反鎖；消防10時27分趕到現場，10時40分先將頭、頸、背及肢體等多處受鹽酸灼傷的孫姓女子送醫，所幸意識清醒，但孫女指出蔡疑似有自傷行為。

分隊人員立即破門，進屋後發現蔡的軀幹有穿刺傷，倒臥血泊中，送醫前已失去生命跡象（OHCA）；消防於11時5分將他送醫急救，因傷重已宣告不治，後續交由轄區第一警分局處理，警方調查，兩人疑似發生男女間口角糾紛，蔡隨即潑灑鹽酸，孫女大喊「救命」。

據了解，兩人一起住在該處大樓5樓，房子在女方名下，今天疑似發生口角衝突後，蔡對孫女潑灑鹽酸；當時孫女全身多處灼傷，皮膚紅腫、脫皮，搭電梯從5樓逃到8樓，有住戶聽到她連喊「救命」，通知管理員，管理員上樓陪同她到1樓沖洗身體，並通報警消。

警方指出，目前孫女仍在醫院接受治療，尚無法製作筆錄，已通知她的女兒到場陪伴，將持續調查釐清確切案情、事發原因及相關細節，明天將報請檢察官相驗。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

57歲蔡姓男子與60歲孫姓女子疑似為情侶關係，今天上午2人發生爭吵，蔡竟在台南市東區一處大樓屋內對孫女潑灑鹽酸。記者袁志豪／翻攝
57歲蔡姓男子與60歲孫姓女子疑似為情侶關係，今天上午2人發生爭吵，蔡竟在台南市東區一處大樓屋內對孫女潑灑鹽酸。記者袁志豪／翻攝
57歲蔡姓男子與60歲孫姓女子疑似為情侶關係，今天上午2人發生爭吵，蔡竟在台南市東區一處大樓屋內對孫女潑灑鹽酸。圖／翻攝自孫女臉書
57歲蔡姓男子與60歲孫姓女子疑似為情侶關係，今天上午2人發生爭吵，蔡竟在台南市東區一處大樓屋內對孫女潑灑鹽酸。圖／翻攝自孫女臉書
57歲蔡姓男子與60歲孫姓女子疑似為情侶關係，今天上午2人發生爭吵，蔡竟在台南市東區一處大樓屋內對孫女潑灑鹽酸。記者袁志豪／翻攝
57歲蔡姓男子與60歲孫姓女子疑似為情侶關係，今天上午2人發生爭吵，蔡竟在台南市東區一處大樓屋內對孫女潑灑鹽酸。記者袁志豪／翻攝
57歲蔡姓男子與60歲孫姓女子疑似為情侶關係，今天上午2人發生爭吵，蔡竟在台南市東區一處大樓屋內對孫女潑灑鹽酸。圖／翻攝自蔡男臉書
57歲蔡姓男子與60歲孫姓女子疑似為情侶關係，今天上午2人發生爭吵，蔡竟在台南市東區一處大樓屋內對孫女潑灑鹽酸。圖／翻攝自蔡男臉書

台南 子女

延伸閱讀

姊弟戀生變釀男死女傷...口角後被潑鹽酸她大喊「救命」 目前仍在治療

台南東區驚傳姐弟戀生變命案 女遭潑鹽酸、男倒臥血泊傷重不治

影／竹縣東峰路小巴士冒煙引關注 消防到場無人受困

台南市消防局斥資1億3710萬元採購16輛新式消防車輛 今上線守護大台南

相關新聞

茗香園冰室老闆洗錢259億！今拍賣千萬保時捷 刑事局再抓工程師等15人

知名港式飲茶餐廳「茗香園冰室」、小吃店「東引快刀手」負責人羅以翔，涉經營水房替境外博弈網站洗錢，與會計黃秀蓉羈押禁見，共...

台南姊弟戀釀男死女傷...凶嫌住女方房子卻潑酸孫女

57歲蔡姓男子與60歲孫姓女子疑為情侶，今天上午2人爭吵，蔡竟在台南市東區一處大樓屋內對孫女潑灑鹽酸，隨後進入屋內反鎖；...

老嫗殺子案改口加工自殺 死者只會「嗯啊」律師辯跨物種也能溝通

八旬劉姓婦人無力照顧53歲病兒，將裝有1萬元現鈔紅包袋塞進兒子口中，用膠帶纏繞兒子至窒息。台北地院考量劉婦照料50年，輕...

槍炮嫌犯拒捕竟衝撞警車 警開40多槍回擊破窗逮人

屏東縣東港警分局今偵辦槍砲案件，持檢方核發拘票拘提李姓男子，今午近11時許，警方在南州鄉一處農地發現李男蹤跡，李男竟開車...

姊弟戀生變釀男死女傷...口角後被潑鹽酸她大喊「救命」 目前仍在治療

57歲蔡姓男子與60歲孫姓女子疑似為情侶關係，今天上午2人疑似發生爭吵，蔡竟在台南市東區一處大樓一樓對孫女潑灑鹽酸，隨後...

影／物流公司替詐團投放2.3億廣告 抽傭8％ 被害人近百名 檢警抓人

德博廣告公司涉替詐團投放廣告，詐騙民眾，被害人近百人、損失金額近4億元，去年檢方起訴德博公司負責人等4人，刑事局中打後續...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。