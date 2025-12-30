曹西平遺體暫冰存 新北檢：家屬複驗確認授權後再發還

快訊

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

藝人曹西平昨天深夜被乾兒子Jeremy發現倒臥房間地上，遺體已出現屍斑、屍僵明顯死亡。由於曹與家人幾無往來，無血緣關係的Jeremy主動希望能負責乾爹後事，新北地檢署相驗後表示，目前會將曹西平遺體暫時冰存，首先仍須由家屬進行複驗，另方面將確認家屬是否授權給Jeremy處理，確認後便會將遺體發還辦理後事。

曹西平意外往生後，乾兒子Jeremy公開喊話，請求曹家有血緣關係的人，能將乾爹後事全權交予他處理，以便突破法律上兩人沒有父子關係的瓶頸，讓曹西平能夠安息。事後傳出，與曹西平私交甚篤的曹西平三哥前妻、藝人龍千玉居中聯繫，順利讓曹家同意由Jeremy代辦後事。

曹西平日前大地震後才在臉書粉絲團發文，「一切交給老天爺的安排」，當時Jeremy人在日本，29日凌晨2時許還有跟曹聯繫，之後卻聯繫不上。昨天深夜10時許，Jeremy自日本返回家，赫見曹西平已倒臥在臥室電腦桌旁的地板上，救護人員到場確認已明顯死亡。

據了解，曹西平時就有趴睡在電腦桌上的習慣，且患有高血壓，疑因心血管問題猝逝倒臥在電腦桌旁的地板上。檢察官下午至新北市立殯儀館相驗曹西平遺體，Jeremy和其女友、經紀人也一同到場，面對媒體詢問神色哀戚、不發一語。

藝人曹西平於三重住處不幸往生，新北檢表示，目前會將其遺體暫時冰存，首先仍須由家屬進行複驗，另方面將確認家屬是否授權給乾兒子Jeremy處理，確認後便會將遺體發還以便辦理後事。圖／聯合報系資料照片
藝人曹西平於三重住處不幸往生，新北檢表示，目前會將其遺體暫時冰存，首先仍須由家屬進行複驗，另方面將確認家屬是否授權給乾兒子Jeremy處理，確認後便會將遺體發還以便辦理後事。圖／聯合報系資料照片

